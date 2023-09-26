Катування до смерті, сексуальне та гендерне насильство: військові злочини рашистів в Україні

18:05 25 вересня Київ, Україна

Доповідь Міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при Раді ООН з прав людини розкриває страхітливі факти військових злочинів російських військ в Україні.

Подробиці розповів голова комісії Ерік Мьосе, повідомляє Reuters у понеділок, 25 вересня.

Комісія відвідала деокуповані території Херсонської та Запорізької областей. За словами Мьосе, команда "зібрала додаткові докази, що вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в контрольованих районах було широко поширеним і систематичним".

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що призвели до смерті жертви", - сказав Мьосе.

Було встановлено, що тортури застосовувалися переважно у слідчих ізоляторах, керованих владою росії, і головним чином стосовно людей, звинувачених у тому, що вони були "українськими інформаторами". Також комісія виявила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували та чинили сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Відповідаючи на запитання про точну кількість випадків тортур, що закінчилися смертю, член комісії Пабло де Грайфф відповів, що це було неможливо встановити через обмежений доступ, але це було "досить велике число і... воно походить від дуже різних джерел. З районів по всій країні, поблизу та далеко від лінії бойових дій".

"Часто членів однієї родини тримали у сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство", – повідомили члени комісії.

Комісія ООН також виявила "кілька випадків" порушень, нібито скоєних українськими силами, сказав Мьосе, зазначивши, що вони стосуються випадків невибіркових нападів та жорстокого поводження з російськими полоненими.

"Комісія знову висловлює своє глибоке занепокоєння масштабами та серйозністю порушень, скоєних в Україні російськими збройними силами, та наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності. Вона також нагадує про необхідність того, щоб українська влада оперативно та ретельно розслідувала незначну кількість випадків порушень з боку своїх же збройних сил", — наголошується в доповіді.

З моменту свого створення комісія понад десять разів їздила в Україну. У ході своїх розслідувань її члени та слідчі зустрічалися з представниками державних органів, міжнародних організацій, громадянського суспільства та інших відповідних сторін.