Окупанти будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтергувати річку Сіверський Донець у зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони Британії.
У британській розвідці нагадали, що 19 жовтня засновник ППК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" оборони в окупованій росією Луганської області і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту.
На знімках видно ділянку нової протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.
У Міноборони Британії вважають, що росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що окупанти будують "лінію Маннергейма" на тимчасово захоплених територіях області. Там ставлять залізобетонні куби і риють траншеї, а деокуповані населені пункти стирають з землі.
За словами Гайдая, "найгарячішою" ділянкою фронту в Луганській області є напрям у районі Сватове.
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