11:04 23 жовтня Київ, Україна

Окупанти будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтергувати річку Сіверський Донець у зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони Британії.

У британській розвідці нагадали, що 19 жовтня засновник ППК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" оборони в окупованій росією Луганської області і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту.

На знімках видно ділянку нової протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець у зону оборони, частково слідуючи лініям контролю 2015 року", - йдеться у повідомленні розвідки.

У Міноборони Британії вважають, що росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що окупанти будують "лінію Маннергейма" на тимчасово захоплених територіях області. Там ставлять залізобетонні куби і риють траншеї, а деокуповані населені пункти стирають з землі.

За словами Гайдая, "найгарячішою" ділянкою фронту в Луганській області є напрям у районі Сватове.