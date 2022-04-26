П'ять країн, включаючи Україну, приєдналися до санкцій ЄС за анексію Криму

Україна, Північна Македонія, Албанія, Норвегія і Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити наявні обмежувальні заходи проти Російської Федерації.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 27 липня.
Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.
Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.
Нагадаємо, згідно з угодою Вашингтона і Берліна щодо газопроводу "Північний потік-2", Німеччина повинна ввести санкції проти Росії в разі агресії проти України.
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