П'ять країн, включаючи Україну, приєдналися до санкцій ЄС за анексію Криму

18:38 27 липня Київ, Україна

Україна, Північна Македонія, Албанія, Норвегія і Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити наявні обмежувальні заходи проти Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС у вівторок, 27 липня.



Санкції проти Росії були продовжені 21 червня на рік.

"Країни-кандидати Північна Македонія і Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з угодою Вашингтона і Берліна щодо газопроводу "Північний потік-2", Німеччина повинна ввести санкції проти Росії в разі агресії проти України.