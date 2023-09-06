ППО, ЗСУ та енергетики підготувалися до осінніх масованих обстрілів - Ігнат

12:49 03 вересня Київ, Україна

Наближається холодна пора. Росіяни, як і минулого року, можуть посилити атаки на енергетичні мережі та об'єкти. Щоб запобігти можливому збитку, ПС України зміцнюють свої сили. А росія останнім часом збільшує виробництво дронів. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в неділю, 3 вересня.

"Ми зміцнюємо наші Повітряні сили. Усі Сили оборони зміцнюють свою ППО. ППО малого радіусу дії, звичайно, не має такої дистанції для знищення повітряних цілей, проте якщо їх буде більше, то і результат буде кращим", - заявив він.

За словами Ігната, зараз росія не має того запасу ракет, який був раніше. Але росіяни збільшують виробництво дронів і до цього треба бути готовим.

"Українці готові, гадаю, енергетики підготувалися до негативних сценаріїв і протиповітряна оборона безумовно. Рік тому у нас взагалі не було західних засобів середнього радіусу дії. У нас тільки восени з'явилися перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитися, сьогодні ми маємо таку різноманітність засобів ППО, якої немає у всьому світі», – зазначив речник.

Ігнат наголосив, що західні системи ППО доповнюють радянську техніку України, яка також досить ефективно працює. Йдеться про ЗРК Бук та С-300.

"Весь цей "вінегрет" працює і приносить результат. Питання в тому, що цього недостатньо, тому що країна є великою і доводиться локально організовувати ППО, захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об'єкти", – пояснив він.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня росія знову атакувала портову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Пізніше стало відомо, що підрозділи ППО збили 22 "шахеди" з 25, які запустив ворог.