ППО навколо кремля. Чи варто росії боятися українських ракет

14:08 25 січня Київ, Україна

У ГУР не виключають ударів ЗСУ по російській території, з якої армія росії атакує Україну. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький в ефірі національного телемарафону.

Коментуючи вибухи у Криму, він зазначив, що військова розвідка працює і на окупованих територіях.

"Оскільки відбувається потужне перегрупування російських військ, на всіх напрямках фронту переміщуються мобілізаційні резерви росії як з Ростовської області рф, так і з окупованого Криму - удари можуть завдаватись і по казармах і полігонах росіян", - сказав Скибицький.

Він не виключив ударів і по російській території.

За його словами, все залежить від того, наскільки критичними є цілі - незважаючи на те, чи це окупована територія, чи це територія російської федерації.

"Чому? Ну, давайте подивимося на статистику. Звідки здійснюються запуски тих самих крилатих ракет? Якщо повітряне базування - це територія російської федерації. Якщо ми говоримо про Іскандери – це вже або тимчасово окуповані території, або ближчі до нашого кордону. Ну, і останнє: С-400, С-300 – теж російська федерація, яка здійснює обстріл уже в Києві", - зазначив представник ГУР.

Також Скибицький прокоментував те, що росіяни не ставлять системи протиповітряної оборони біля аеропорту Енгельс, але ставлять ППО біля кремля.

"Це говорить про те, що якщо ми досягаємо Енгельса, то ми досягнемо і кремля", - заявив він.

Нагадаємо, навколо кремля встановили три системи ППО.

Також повідомлялося, що ракетні установки помітили не лише москві, а й неподалік столиці - у селах, де є резиденції російського президента володимира путіна.