ППО навколо кремля. Чи варто росії боятися українських ракет

У ГУР не виключають ударів ЗСУ по російській території, з якої армія росії атакує Україну. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький в ефірі національного телемарафону.
Коментуючи вибухи у Криму, він зазначив, що військова розвідка працює і на окупованих територіях.
Він не виключив ударів і по російській території.
За його словами, все залежить від того, наскільки критичними є цілі - незважаючи на те, чи це окупована територія, чи це територія російської федерації.
Також Скибицький прокоментував те, що росіяни не ставлять системи протиповітряної оборони біля аеропорту Енгельс, але ставлять ППО біля кремля.
Нагадаємо, навколо кремля встановили три системи ППО.
Також повідомлялося, що ракетні установки помітили не лише москві, а й неподалік столиці - у селах, де є резиденції російського президента володимира путіна.
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