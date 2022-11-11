ППО Avenger та снаряди для HIMARS: США нададуть Україні нову військову допомогу на $400 млн

Сполучені Штати надішлють Україні військову допомогу на суму ще 400 мільйонів доларів, до якої увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.
Інформацію про постачання ППО на брифінгу 10 листопада підтвердив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.
Інформацію про постачання ППО на брифінгу 10 листопада підтвердив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.
Повну інформацію про пакет допомоги опубліковано на сайті Пентагону.
Зокрема, у пакет увійдуть:
- ракети для ЗРК Hawk;
- чотири ЗРК Avenger та ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для реактивних високомобільних артилерійських систем (HIMARS);
- 21000 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних артилерійських пострілів калібру 155 мм;
- 10000120 мм мінометних пострілів;
- 100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- вибухове обладнання для розчищення перешкод;
- захисне обладнання для холодної погоди.
У Пентагоні додали, що в умовах безжальних та жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України вирішальне значення мають додаткові можливості протиповітряної оборони.
Як раніше повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела серед американських чиновників, рішення про допомогу було ухвалено на тлі побоювань, що перемога республіканців може призвести до скорочення допомоги Україні.
Співрозмовники видання на умовах анонімності пояснили, що пакет допомоги міститиме велику кількість боєприпасів і вперше високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.
Журналісти зазначають, що інформація про постачання додаткових боєприпасів та засобів протиповітряної оборони з'явилася на тлі оголошеного Міністерством оборони Росії наказу про виведення російських військ з Херсона.
За словами офіційних осіб, новий пакет допомоги буде надано відповідно до повноважень президента США, що дозволить Пентагону взяти зброю з власного запасу та швидко відправити її до України.. Загалом від початку російського вторгнення Сполучені Штати передали Україні військову допомогу на суму понад 18,6 мільярда доларів.
Avenger ("месник") - американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розташований на шасі автомобіля підвищеної прохідності HMMWV. Комплекс розроблений американською компанією Boeing Aerospace Company разом із General Electric. Він призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 кілометра та в дальностях 0,5-5,5 кілометра. На комплексі встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 міліметра та радіолокаційна система.
Avenger ("месник") - американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розташований на шасі автомобіля підвищеної прохідності HMMWV. Комплекс розроблений американською компанією Boeing Aerospace Company разом із General Electric. Він призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 кілометра та в дальностях 0,5-5,5 кілометра. На комплексі встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 міліметра та радіолокаційна система.
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