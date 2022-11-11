ППО Avenger та снаряди для HIMARS: США нададуть Україні нову військову допомогу на $400 млн

00:11 11 листопада Київ, Україна





Інформацію про постачання ППО на брифінгу 10 листопада підтвердив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван. Сполучені Штати надішлють Україні військову допомогу на суму ще 400 мільйонів доларів, до якої увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS , а також високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.Інформацію про постачання ППО на брифінгу 10 листопада підтвердив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

"Сьогодні США оголосить про ще один пакет допомоги в галузі безпеки для України, включаючи важливі вклади в систему протиповітряної оборони, таких як ракети для систем протиповітряної оборони Hawk, а також системи протиповітряної оборони Avenger, які оснащені Stinger", - розповів урядовець.

Повну інформацію про пакет допомоги опубліковано на сайті Пентагону.

"Міністерство оборони оголошує про санкціонування президентом виділення допомоги у сфері безпеки на суму до 400 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це дозвіл двадцять п'яте вилучення обладнання адміністрацією Байдена із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у пакет увійдуть:

ракети для ЗРК Hawk;

чотири ЗРК Avenger та ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для реактивних високомобільних артилерійських систем (HIMARS);

21000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних артилерійських пострілів калібру 155 мм;

10000120 мм мінометних пострілів;

100 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

вибухове обладнання для розчищення перешкод;

захисне обладнання для холодної погоди.

У Пентагоні додали, що в умовах безжальних та жорстоких повітряних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України вирішальне значення мають додаткові можливості протиповітряної оборони.

"Ракети HAWK, які будуть модернізовані за рахунок Ініціативи сприяння безпеці України, доповнять недавнє зобов'язання Іспанії надати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні впоратися з цією загрозою.. Системи ППО ближнього радіусу дії Avenger також нададуть Україні можливість захищати українські війська та критично важливо. безпілотних літальних систем та гелікоптерів", - пояснили в Міноборони США.

Як раніше повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела серед американських чиновників, рішення про допомогу було ухвалено на тлі побоювань, що перемога республіканців може призвести до скорочення допомоги Україні.

"США надішле Україні військову допомогу ще на 400 мільйонів доларів, заявили кілька офіційних осіб США, на тлі побоювань, що фінансова допомога для війни проти росії може дещо скоротитися, якщо республіканці візьмуть під свій контроль Конгрес", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники видання на умовах анонімності пояснили, що пакет допомоги міститиме велику кількість боєприпасів і вперше високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger.

"Офіційні особи заявили, що буде поставлено боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує в контрнаступі проти росії.. Також будуть міномети та ракети для зенітно-ракетного комплексу Hawk", - пише видання.

Журналісти зазначають, що інформація про постачання додаткових боєприпасів та засобів протиповітряної оборони з'явилася на тлі оголошеного Міністерством оборони Росії наказу про виведення російських військ з Херсона.

"Херсон - єдина столиця провінції, захоплена Москвою, і звільнення від росіян може дозволити Україні повернути собі територію на півдні, яку вона втратила. Українські офіційні особи визнали, що сили Москви не мали іншого вибору, окрім як тікати з Херсона, але зберігають обережність, побоюючись засідки", - йдеться у повідомленні.

За словами офіційних осіб, новий пакет допомоги буде надано відповідно до повноважень президента США, що дозволить Пентагону взяти зброю з власного запасу та швидко відправити її до України.. Загалом від початку російського вторгнення Сполучені Штати передали Україні військову допомогу на суму понад 18,6 мільярда доларів.



Avenger ("месник") - американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розташований на шасі автомобіля підвищеної прохідності HMMWV. Комплекс розроблений американською компанією Boeing Aerospace Company разом із General Electric. Він призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 кілометра та в дальностях 0,5-5,5 кілометра. На комплексі встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 міліметра та радіолокаційна система.