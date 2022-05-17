ПВК Вагнера - одне із знарядь Кремля для впливу на "цікаві" для РФ країни

Увечері 11 серпня перед будівлею Посольства Республіки Судан в Україні пройшла акція проти злочинних дій Росії в Африці. Організатором заходу виступила громадська організація "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" (ГО "Ардіс"). До участі в заході долучилися понад 60 осіб, люди тримали в руках плакати, на будівлю посольства велася трансляція слайдів.
Глава ГО "Ардіс" Юрій Федоренко зазначив, що Кремль в будь-який спосіб намагається нарощувати свою присутність в країнах Африки. За його словами, було б помилкою думати, що таке "накочування" Росії в Африці - всього лише інструмент, що допомагає політичним союзникам Кремля прийти до влади або зберегти її. Крім цього, Росія відстежує соціальні конфлікти і намагається їх посилити, щоб дестабілізувати країни-мішені, які входять в коло інтересів Москви. Спроби вплинути на африканську самоідентифікацію за допомогою використання будь-яких можливостей, в тому числі і військових, має на меті спробу зменшення впливу західних демократій на Африканському континенті. Тим самим Москва створює ідеальне підґрунтя для посилення залежності від російської влади через економічні контракти або політичний борг диктаторських режимів, підтриманих Кремлем, вважає Федоренко.
Один з активістів, адвокат з Дніпра Володимир зазначив, що Судан має велике геостратегічне значення для Росії серед багатьох інших гравців. Протягом тривалого часу обидві країни підтримували економічні, політичні та військові відносини, в результаті чого Судан розглядався Кремлем як пріоритетний партнер-сателіт на Африканському континенті. Таке ставлення постійно підкріплювалося заявами Судану про агресивні дії Сполучених Штатів, для протидії яким влада Судану вимагає військової допомоги з боку Росії.
За словами іншого активіста ГО "Ардіс", Віталія з Харкова, ПВК Вагнера є одним з головних засобів впливу на країни, "цікаві" Кремлю.
Українські активісти наголосили, що світова демократична спільнота повинна змусити владу Судану не йти на домовленості з Кремлем, який перетворить Судан на осередок загарбницьких інтересів Путіна і країну-спонсора міжнародної напруженості.
Як повідомлялося, в планшеті, який, імовірно, належав російському наймиту в Лівії, знайдені деталі операцій ПВК Вагнера в декількох країнах світу.
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