ПВК Вагнера - одне із знарядь Кремля для впливу на "цікаві" для РФ країни

11:30 12 серпня Київ, Україна

Увечері 11 серпня перед будівлею Посольства Республіки Судан в Україні пройшла акція проти злочинних дій Росії в Африці. Організатором заходу виступила громадська організація "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод" (ГО "Ардіс"). До участі в заході долучилися понад 60 осіб, люди тримали в руках плакати, на будівлю посольства велася трансляція слайдів.

Глава ГО "Ардіс" Юрій Федоренко зазначив, що Кремль в будь-який спосіб намагається нарощувати свою присутність в країнах Африки. За його словами, було б помилкою думати, що таке "накочування" Росії в Африці - всього лише інструмент, що допомагає політичним союзникам Кремля прийти до влади або зберегти її. Крім цього, Росія відстежує соціальні конфлікти і намагається їх посилити, щоб дестабілізувати країни-мішені, які входять в коло інтересів Москви. Спроби вплинути на африканську самоідентифікацію за допомогою використання будь-яких можливостей, в тому числі і військових, має на меті спробу зменшення впливу західних демократій на Африканському континенті. Тим самим Москва створює ідеальне підґрунтя для посилення залежності від російської влади через економічні контракти або політичний борг диктаторських режимів, підтриманих Кремлем, вважає Федоренко.

Один з активістів, адвокат з Дніпра Володимир зазначив, що Судан має велике геостратегічне значення для Росії серед багатьох інших гравців. Протягом тривалого часу обидві країни підтримували економічні, політичні та військові відносини, в результаті чого Судан розглядався Кремлем як пріоритетний партнер-сателіт на Африканському континенті. Таке ставлення постійно підкріплювалося заявами Судану про агресивні дії Сполучених Штатів, для протидії яким влада Судану вимагає військової допомоги з боку Росії.

За словами іншого активіста ГО "Ардіс", Віталія з Харкова, ПВК Вагнера є одним з головних засобів впливу на країни, "цікаві" Кремлю.

"Росія направила безліч ресурсів на парламентські і президентські вибори в Судані, які відбулися в квітні 2020 року. Застосувавши весь арсенал можливих маніпуляцій та масову дезінформацію в ході виборів, Кремль зміг привести до влади в країні потрібних Росії кандидатів. Як результат, угоду про створення на території Судану російської військової бази було підписано в Хартумі 23 липня 2019 та 1 грудня 2020 на Москві. Така база має стратегічне значення для Москви через своє розташування - в районі ключового нафтотранспортного маршруту з Азії в Європу. Завдяки будівництву такої бази Москва могла б "наглядати" за транзитом нафти з Південного Судану, що надходить в нафтотермінал в Порт-Судані по єдиному трубопроводу", - зазначив Федоренко.

Українські активісти наголосили, що світова демократична спільнота повинна змусити владу Судану не йти на домовленості з Кремлем, який перетворить Судан на осередок загарбницьких інтересів Путіна і країну-спонсора міжнародної напруженості.

Як повідомлялося, в планшеті, який, імовірно, належав російському наймиту в Лівії, знайдені деталі операцій ПВК Вагнера в декількох країнах світу.