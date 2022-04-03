Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня – розвідка США

10:51 03 квітня Київ, Україна

Надавши собі славу переможця у Другій світовій війні, Росія щороку переконувала себе в цьому, проводячи військові паради. Тепер уявна слава «непереможної» армії розбилася про український кулак, і Володимир Путін прагне здобути "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня, щоби влаштувати в Москві традиційний парад. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

Джерела в американській розвідці повідомляють, що президент Росії перебуває під тиском суспільства та свого оточення через відсутні гучні перемоги. Тому день 9 травня має стати для нього днем перемоги у новій війні. Але всі джерела сходяться на думці, що Путін має намір влаштувати парад перемоги 9 травня незалежно від стану війни чи мирних переговорів.

"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?", - сказав представник європейської оборони.

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності і, схоже, Росія готується до затяжного протистояння.

Раніше Генштаб заявив, що РФ перекидає війська на Донбас. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії, зокрема намагається взяти Маріуполь.