Путіну не вдається стримувати розкол між пропагандою та силовиками - ISW

Російському агресору володимиру путіну не вдається врівноважити радикальні вимоги націоналістів і стримувати розкол між пропагандою і силовиками.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Нинішній російський інформаційний простір має три основні групи: російські блогери, військові кореспонденти; колишні російські офіцери; ветерани та російські силовики.
Путіну необхідно зберегти підтримку всіх трьох цих "фракцій", щоб підтримувати свої військові плани. Однак невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією, мабуть, руйнують радикальну націоналістичну спільноту у росії, зазначають експерти.
Серед самих блогерів виникають проблеми: вони почали все частіше ставити під сумнів військові повноваження та права один одного робити рекомендації для збройних сил росії. Вони продовжують критикувати нападки глави Чечні Рамзана Кадирова на міноборони росії.
Ветеранська спільнота незадоволена проведенням путінської мобілізації.
Потрясіння від провалів на фронті, мобілізація та її неефективне управління виставили на огляд для росіян розкол у колах прихильників путіна.
Нинішній російський інформаційний простір має три основні групи: російські блогери, військові кореспонденти; колишні російські офіцери; ветерани та російські силовики.
Путіну необхідно зберегти підтримку всіх трьох цих "фракцій", щоб підтримувати свої військові плани. Однак невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією, мабуть, руйнують радикальну націоналістичну спільноту у росії, зазначають експерти.
Серед самих блогерів виникають проблеми: вони почали все частіше ставити під сумнів військові повноваження та права один одного робити рекомендації для збройних сил росії. Вони продовжують критикувати нападки глави Чечні Рамзана Кадирова на міноборони росії.
Ветеранська спільнота незадоволена проведенням путінської мобілізації.
Потрясіння від провалів на фронті, мобілізація та її неефективне управління виставили на огляд для росіян розкол у колах прихильників путіна.
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