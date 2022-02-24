Путінська спецоперація на Донбасі – це і є вторгнення в Україну

Сьогодні, 24 лютого, президент Росії Путін оголосив про початок військових дій на Донбасі. По суті – це і є офіційне оголошення війни Україні та усьому світу.
Приводом для таких дій Путін назвав військову загрозу, що нібито виходить від України, а також захист «своїх людей» на Донбасі.
Звернувшись до країн, які потенційно встануть проти Росії, Путін загрожує страшними наслідками, яких "вони у своїй історії ще не бачили". Натяк на третю світову?
Наприкінці свого виступу він закликав росіян надати підтримку його мерзенним планам.
Отже, вторгнення в Україну, про яке так довго попереджали, розпочато.
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