Путінська спецоперація на Донбасі – це і є вторгнення в Україну

Сьогодні, 24 лютого, президент Росії Путін оголосив про початок військових дій на Донбасі. По суті – це і є офіційне оголошення війни Україні та усьому світу.

Приводом для таких дій Путін назвав військову загрозу, що нібито виходить від України, а також захист «своїх людей» на Донбасі.

"До наших планів не входить окупація України", - зазначив Путін і закликав українських військових "скласти зброю".

Звернувшись до країн, які потенційно встануть проти Росії, Путін загрожує страшними наслідками, яких "вони у своїй історії ще не бачили". Натяк на третю світову?

Наприкінці свого виступу він закликав росіян надати підтримку його мерзенним планам.

Отже, вторгнення в Україну, про яке так довго попереджали, розпочато.