11:41 24 травня Киев, Украина

Колишній глава Мі-6 Річард Дірлав вважає, що незабаром президент рф путін "зляже" у санаторій.

Зробить це він не зовсім з власної волі. Після цього диктатор втратить владу, а в 2023 році його вже не буде в живих.



Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.



За словами колишнього глави, путін може піти з посади президента рф вже до наступного року. Однак це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного кривавого диктатора.



Вже незабаром путіна можуть відправити до санаторію. Звідти він уже не вийде як президент рф і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.

"Я не думаю, що він буде живий у 2023 році", - сказав ексглава Мі-6.

Дірлав також припустив, хто замінить диктатора, коли той помре, новим президентом рф може стати микола патрушев, секретар ради безпеки країни-агресора.