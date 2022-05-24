путіна не буде в живих у 2023

11:41 24 травня Киев, Украина

Колишній глава Мі-6 Річард Дірлав вважає, що незабаром президент рф путін "зляже" у санаторій.

 
Зробить це він не зовсім з власної волі. Після цього диктатор втратить владу, а в 2023 році його вже не буде в живих.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Rundschau.

За словами колишнього глави, путін може піти з посади президента рф вже до наступного року. Однак це пов'язано не з війною в Україні, а зі станом здоров'я 69-річного кривавого диктатора.

Вже незабаром путіна можуть відправити до санаторію. Звідти він уже не вийде як президент рф і позбудеться влади, вважає Дірлав, який очолював британську розвідку з 1999 по 2004 рік.
 
"Я не думаю, що він буде живий у 2023 році", - сказав ексглава Мі-6.
 
Дірлав також припустив, хто замінить диктатора, коли той помре, новим президентом рф може стати микола патрушев, секретар ради безпеки країни-агресора.
 
"Якщо моя теза підтвердиться, і путін зникне в санаторії, він (патрушев) стане ймовірною заміною. І, звісно, у цьому сценарії заміна, найімовірніше, буде постійною”, - вважає колишній глава британської розвідки.