Путін заявив, що Захід «ігнорує» побоювання Росії у сфері безпеки

Президент Володимир Путін заявив, що побоювання Росії в галузі безпеки були проігноровані Заходом.
"Ми уважно аналізуємо письмові відповіді, отримані від США та НАТО", - сказав він журналістам після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
«Але вже зараз ясно, що фундаментальні побоювання Росії, зрештою, були проігноровані», — сказав Путін у своєму першому за кілька тижнів публічному виступі з приводу кризи, спричиненої побоюваннями російського вторгнення в Україну.
Після того, як Росія висунула масштабні безпекові пропозиції, направивши до кордону з Україною десятки тисяч військовослужбовців, Сполучені Штати наприкінці минулого місяця представили відповідь у координації з союзниками по НАТО.
Сполучені Штати відкинули вимогу Росії виключити Україну з НАТО, але запропонували те, що вони назвали новим «дипломатичним шляхом» виходу з кризи.
"Ми уважно аналізуємо письмові відповіді, отримані від США та НАТО", - сказав він журналістам після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
«Але вже зараз ясно, що фундаментальні побоювання Росії, зрештою, були проігноровані», — сказав Путін у своєму першому за кілька тижнів публічному виступі з приводу кризи, спричиненої побоюваннями російського вторгнення в Україну.
Після того, як Росія висунула масштабні безпекові пропозиції, направивши до кордону з Україною десятки тисяч військовослужбовців, Сполучені Штати наприкінці минулого місяця представили відповідь у координації з союзниками по НАТО.
Сполучені Штати відкинули вимогу Росії виключити Україну з НАТО, але запропонували те, що вони назвали новим «дипломатичним шляхом» виходу з кризи.
"Ми не побачили адекватного врахування наших трьох ключових вимог щодо запобігання розширенню НАТО, відмови від розміщення ударних об'єктів біля кордонів Росії та повернення державі військової інфраструктури блоку в Європі в 1997 році", - сказав Путін.
"Ігноруючи наші побоювання, США та НАТО вказують на право держав на вільний вибір способів забезпечення своєї безпеки", - додав російський лідер.
За його словами, це лише одна частина рівняння безпеки. "Друга невіддільна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення своєї безпеки шляхом безпеки інших".
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