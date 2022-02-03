Путін заявив, що Захід «ігнорує» побоювання Росії у сфері безпеки

20:08 01 лютий Київ, Україна





"Ми уважно аналізуємо письмові відповіді, отримані від



«Але вже зараз ясно, що фундаментальні побоювання Росії, зрештою, були проігноровані», — сказав Путін у своєму першому за кілька тижнів публічному виступі з приводу кризи, спричиненої побоюваннями російського вторгнення в Україну.



Після того, як Росія висунула масштабні безпекові пропозиції, направивши до кордону з Україною десятки тисяч військовослужбовців, Сполучені Штати наприкінці минулого місяця представили відповідь у координації з союзниками по НАТО.



Сполучені Штати відкинули вимогу Росії виключити Україну з НАТО, але запропонували те, що вони назвали новим «дипломатичним шляхом» виходу з кризи. Президент Володимир Путін заявив, що побоювання Росії в галузі безпеки були проігноровані Заходом."Ми уважно аналізуємо письмові відповіді, отримані від США та НАТО" , - сказав він журналістам після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.«Але вже зараз ясно, що фундаментальні побоювання Росії, зрештою, були проігноровані», — сказав Путін у своєму першому за кілька тижнів публічному виступі з приводу кризи, спричиненої побоюваннями російського вторгнення в Україну.Після того, як Росія висунула масштабні безпекові пропозиції, направивши до кордону з Україною десятки тисяч військовослужбовців, Сполучені Штати наприкінці минулого місяця представили відповідь у координації з союзниками по НАТО.Сполучені Штати відкинули вимогу Росії виключити Україну з НАТО, але запропонували те, що вони назвали новим «дипломатичним шляхом» виходу з кризи.



"Ми не побачили адекватного врахування наших трьох ключових вимог щодо запобігання розширенню НАТО, відмови від розміщення ударних об'єктів біля кордонів Росії та повернення державі військової інфраструктури блоку в Європі в 1997 році", - сказав Путін.



"Ігноруючи наші побоювання, США та НАТО вказують на право держав на вільний вибір способів забезпечення своєї безпеки", - додав російський лідер.



За його словами, це лише одна частина рівняння безпеки. "Друга невіддільна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення своєї безпеки шляхом безпеки інших".