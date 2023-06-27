Путін виступив із черговим "сенсаційним" зверненням

06:52 27 червня Київ, Україна

Президент росії володимир путін виступив з п'ятихвилинним беззмістовним зверненням, заявив, що дає можливість "одуматися" бойовикам ПВК "Вагнер", а також сказав, що нібито "вирішальну роль у зупинці заколоту відіграли патріотичні настрої росіян".



Путін закликав військових ПВК "Вагнер", які "визнали свою трагічну помилку" підписати контракти з міноборони росії або "повернутися до своїх рідних". Крім того, президент росії заявив, що "вагнерівці" можуть "піти в білорусь".

"Вдячний президенту білорусі олександру лукашенку — за його зусилля та внесок у мирне вирішення ситуації. Але повторю, саме патріотичні настрої громадян і консолідація всього російського суспільства відіграли цими днями вирішальну роль", — сказав путін.

Він заявив, що більшість військових та командирів ПВК "Вагнер" також нібито є патріотами, і їх "намагалися використовувати проти їхніх братів зі зброї". За п'ятихвилинний виступ путіна прізвище пригожина не прозвучало жодного разу, про долю його також не сказав ні слова.



При цьому російський президент додав, що "братовбивства" нібито хотіли "неонацисти у Києві та їхні західні покровителі".

З цього короткого звернення путіна стало ясно, що нічого не ясно. Однак він і тут примудрився двічі збрехати:

Путін: "все російське суспільство зайняло одну позицію - всіх згуртувала позиція відповідальності за долю батьківщини."

Реальність: жителі Ростова проводжали «вагнерівців» та пригожина як героїв, а поліціянтів зустрічали криками «Ганьба!» Багато пропагандистів та чиновників (симоньян, шойгу, золотов) тривалий час зберігали мовчання, а частина еліти терміново відлетіла зі столиці.

Путін: "Дякую всім військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, які стали на шляху бунтівників."

Реальність: на шляху колон «вагнерівців» не встали силовики, військові завдавали ударів не по самих найманцях, а по мостах. Поліція розбіглася з Ростова, який захопили пригожинці.

У «Вікіпедії» вже з'явилася стаття про сьогоднішній виступ путіна.