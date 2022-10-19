Путін запровадив воєнний стан на окупованих рф українських територіях

15:12 19 жовтня Київ, Україна

Президент росії володимир путін підписав указ про введення воєнного стану на "приєднаних" до росії територіях України - самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

Про це путін заявив у середу, 19 жовтня, пишуть росЗМІ.

"Нагадаю, що у "Донецькій Народній Республіці", "Луганській Народній Республіці", а також Херсонській та Запорізькій областях до їх вступу до складу росії діяв режим військового стану. І зараз нам необхідно оформити цей режим уже у рамках російського законодавства", – сказав путін.

Тому він підписав указ про введення воєнного стану у цих чотирьох "суб'єктах" російської федерації.

"Він негайно буде спрямований на затвердження до ради федерації", - додав путін.

Нелегітимний указ глави кремля обіцяють "розглянути" у раді федерації у "найкоротший термін".

Крім того, уряд за дорученням путіна створить спеціальну координаційну раду на чолі з прем'єром Михайлом Мішустіним для "координації роботи щодо підвищення безпеки".



Згідно з "указом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян у російські регіони, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".



З указу випливає, що у прикордонних регіонах росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".