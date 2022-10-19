Путін запровадив воєнний стан на окупованих рф українських територіях

Президент росії володимир путін підписав указ про введення воєнного стану на "приєднаних" до росії територіях України - самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.
Про це путін заявив у середу, 19 жовтня, пишуть росЗМІ.
Тому він підписав указ про введення воєнного стану у цих чотирьох "суб'єктах" російської федерації.
Нелегітимний указ глави кремля обіцяють "розглянути" у раді федерації у "найкоротший термін".
Крім того, уряд за дорученням путіна створить спеціальну координаційну раду на чолі з прем'єром Михайлом Мішустіним для "координації роботи щодо підвищення безпеки".
Згідно з "указом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян у російські регіони, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".
З указу випливає, що у прикордонних регіонах росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".
Згідно з "указом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян у російські регіони, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".
З указу випливає, що у прикордонних регіонах росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".
Указ путіна опублікований на сайті кремля.
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