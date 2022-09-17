Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував контрнаступ Збройних сил України в Харківській області та озвучив свою версію провалу російських військ.

«Київська влада оголосила, що вона проводить активну контрнаступну операцію. Ну, подивимося, як вона розвиватиметься і чим закінчиться», - заявив путін, виступаючи на прес-конференції в Самарканді, де проходь саміт ШОС.

Провал російських військ російський лідер спробував виправдати тим, що в Україні нібито воює лише контрактна армія.

«Воює не повна, воює лише контрактна частина російської армії. Це пов'язано із певними параметрами особового складу», - додав він.

Насправді Росія використовує у війні проти України і терміновиків (що визнають і в самій Росії), і найманців, і «мобілізованих» на захоплених територіях, і навіть ув'язнених.

Російський президент знову намагався переконати слухачів у тому, що Росія напала на Україну «для самозахисту».

«Вони (країни Заходу – ред.) хотіли створити такий антиросійський анклав та загрожувати росії з цього напряму. Це, по суті, і є нашою головною метою – запобігти такому розвитку подій. Захід не дочекається розвалу Росії», - заявив він.

Путін вкотре висловив упевненість у тому, що завдання «спеціальної військової операції» буде виконано. На сьогоднішній день її план, який змінювався вже кілька разів, знову повернувся до повного контролю за Донецькою та Луганською областями.

«План СВО коригування не підлягає. Основною метою є визволення всієї території Донбасу. Наступальні операції на самому Донбасі йдуть невеликим темпом, але послідовно, поступово російська армія займає нові та нові території. Ми не поспішаємо», - додав він.

Після успішного звільнення Харківської області від окупантів росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі України, знеструмивши повністю або частково населені пункти шести областей.

«Нещодавно збройні сили Росії завдали пару чутливих ударів.. Вважатимемо, що це попереджувальні удари», - заявив путін, зв'язавши ракетні удари з нібито «обстрілами ЗСУ території Росії».

Російський лідер знову запропонував Україні повернутися до переговорів та заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган «ввесь час пропонує зустріч із Зеленським».

«Ми вели переговорний процес із київською владою, але вони відмовилися від усіх домовленостей. Вони оголосили, що добиватимуться перемоги на полі бою. Прапор у руки. Вони саме зараз намагаються це зробити», - заявив автократ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що розв'язана росією війна навряд чи закінчиться 2022 року. І назвав озброєння, які необхідні Україні для контрнаступу у новому році.