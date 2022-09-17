Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував контрнаступ Збройних сил України в Харківській області та озвучив свою версію провалу російських військ.
Провал російських військ російський лідер спробував виправдати тим, що в Україні нібито воює лише контрактна армія.
Насправді Росія використовує у війні проти України і терміновиків (що визнають і в самій Росії), і найманців, і «мобілізованих» на захоплених територіях, і навіть ув'язнених.
Російський президент знову намагався переконати слухачів у тому, що Росія напала на Україну «для самозахисту».
Путін вкотре висловив упевненість у тому, що завдання «спеціальної військової операції» буде виконано. На сьогоднішній день її план, який змінювався вже кілька разів, знову повернувся до повного контролю за Донецькою та Луганською областями.
Після успішного звільнення Харківської області від окупантів росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі України, знеструмивши повністю або частково населені пункти шести областей.
Російський лідер знову запропонував Україні повернутися до переговорів та заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган «ввесь час пропонує зустріч із Зеленським».
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що розв'язана росією війна навряд чи закінчиться 2022 року. І назвав озброєння, які необхідні Україні для контрнаступу у новому році.
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