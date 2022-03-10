Путін воює із власною економікою краще, ніж із Україною

10:06 10 березень Київ, Україна

Поки що у глави РФ Путіна набагато краще виходить розгром російської економіки, ніж України.

Він хотів бліцкриг та капітуляцію України, а отримав знищену економіку Росії та величезні військові втрати.



На відкритті міжбанківського ринку курс долара різко підскочив на 25,4% і в результаті вартість валюти становила 120 руб. - що є історичним максимумом. Курс долара на мосбіржі – 121 рубль. Таким чином середня зарплата росіян упала з 618 дол. до 289 дол.



Папери "Сбера" на Лондонській біржі впали на 75,11%, до 1,011 дол., НОВАТЕКу - на 54%, "Роснефти" - на 45,51%, X5 Group - на 36,25%, "Сургутнафтогазу" - на 19%, Evraz – на 18%, «Полюса» – на 17%. Папери Газпрому впали на 60% (до $2,25).



Японія заявила про введення санкцій проти російського Центробанку та персональних санкцій проти лукашенка.



Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили постачання смартфонів до Росії щонайменше вдвічі.



Платіжні системи Visa і MasterCard заявили про те, що йдуть з Росії, тому російська фінансова система буде відрізана від зовнішнього світу.



Країни Європи та США відмовилися від російських енергоносіїв - нафти, газу та вугілля.



Великобританія заборонила експорт авіаційної та космічної техніки.



Apple, Google, Samsung Pay у Росії офіційно закриті.



І це лише початок! Україна не здається! І з Україною весь світ!