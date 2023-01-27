Путін навесні може планувати новий наступ на Україну - Bloomberg

14:18 27 січня Київ, Україна

Президент росії володимир путін планує новий наступ проти України в лютому-березні, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до кремля.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що це не нова інформація і українській владі відомо, що путін поставив завдання начальнику генштабу зс росії герасимову до березня вийти на адмінкордон Донецької області.



За словами джерел, новий наступ може розпочатися вже у лютому чи березні. Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про наближення нового наступу росії і припускають, що він може початися ще до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських та європейських бойових танків.



Як зазначає агентство, кремль прагне продемонструвати, що його війська можуть повернути собі ініціативу після місяців втрати позицій, посилюючи тиск на Київ та його прихильників, щоб ті погодилися на певне перемир'я, яке залишить за росією контроль над окупованими територіями.



Постійні невдачі призвели до того, що багато хто в кремлі стали більш реалістично оцінювати свої найближчі амбіції, визнаючи, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.



Але путін, як і раніше, переконаний, що великі сили росії і готовність прийняти втрати - десятки тисяч військових, що вже налічують більше, ніж у будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни, за оцінками США і Європи, дозволять йому перемогти, незважаючи на невдачі.



Агентство зазначає, що рішучість путіна передбачає ще одну ескалацію у війні тоді, коли Київ готує новий контрнаступ з метою витіснити його війська, відкидаючи будь-яке припинення вогню, що передбачає окупацію рф українських територій.



Глава кремля вважає, що він не має іншої альтернативи, крім перемогти в конфлікті, який він розглядає як екзистенційний, зі США та їхніми союзниками. За словами джерел, нова хвиля мобілізації в росії можлива вже цієї весни, оскільки економіка та суспільство країни все більше підкоряються потребам війни.

"Путін розчарований тим, як йдуть справи, але він не готовий відмовлятися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавим і гіршим для всіх", — сказала засновниця політичного центру R.Politik Тетяна Станова.

Співробітники розвідки США та Європи сумніваються, чи має росія ресурси для нового великого наступу, навіть після мобілізації 300 тисяч додаткових військ минулої осені. Тим часом союзники України нарощують постачання зброї, готуються вперше поставити броньовану техніку та основні бойові танки, які б могли допомогти українським військам прорвати російські лінії, пише Bloomberg.



Але жорстокі, стомлюючі атаки росії у таких місцях, як Бахмут, виснажили українські сили, відволікаючи їх та підриваючи здатність Києва проводити наступальні операції в інших районах, кажуть американські офіційні особи.



Після блискавичних атак українських військ влітку та восени, що прорвали оборонні лінії росії, росіяни посилили захист, використовуючи окопи, пастки та міни, щоб уповільнити будь-який потенційний поступ ЗСУ.



При цьому, як зазначає видання, росія не продемонструвала здатності швидко захоплювати українські території, адже за останні 6 місяців вона окупувала лише одне невелике місто, зазнавши при цьому величезних втрат.



Проте українські війська постійно дивують союзників тим, що успішно відбивають російські атаки та повертають свої території.



Впевненість путіна у здатності його армії здобути перемогу, навіть ціною величезних жертв та руйнувань, відображає неправильне розуміння зобов'язань Заходу зупинити його агресію, визнають деякі інсайдери. США та їхні союзники постійно нарощують постачання Україні зброї у категорії, які колись вважалися забороненими, пише Bloomberg.



Проте американські та європейські військові чиновники побоюються, що війна незабаром може перерости в артилерійську битву у стилі Першої світової війни з переважно застійними лініями фронту — сценарій, який може піти на користь росії з її великим населенням та військовою промисловістю.



Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов заявив, що це не нова інформація і українська влада знає про можливість нового наступу.

"Такі дані ми публічно оголошували. Так, готуються нові хвилі мобілізації, і вона вже продовжується, так само як і наступальні дії ворога. Від своїх стратегічних цілей, незважаючи на те, що так звана СВО нічого не досягла, але від стратегічної мети російський диктатор не відмовився", - сказав він.

Юсов зазначив, що українській владі відомо, що путін поставив завдання герасимову до березня вийти на адмінкордон Донецької області.