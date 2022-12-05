Путін у конфлікті з Україною "безнадійно втратив шлях" - Шольц

Нинішній президент росії підштовхує свою країну на катастрофічно слизьку дорогу. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Анадол у понеділок, 5 грудня.
Шольц висловив думку, що путін у конфлікті з Україною "безнадійно втратив шлях".
Канцлер Німеччини вкотре наголосив, що Україна не повинна стати стороною, що програла в цьому конфлікті, а також знову запевнив у готовності Берліна продовжувати надавати допомогу Києву доти, доки росія не виведе своїх військових.
Водночас Шольц переконаний, що повна відмова від діалогу з путіним стане великою помилкою і наголосив на необхідності його відновлення.
Водночас Шольц переконаний, що повна відмова від діалогу з путіним стане великою помилкою і наголосив на необхідності його відновлення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі