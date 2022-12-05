Путін у конфлікті з Україною "безнадійно втратив шлях" - Шольц

15:36 05 грудня Київ, Україна

Нинішній президент росії підштовхує свою країну на катастрофічно слизьку дорогу. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц , повідомляє Анадол у понеділок, 5 грудня.

"Путін віддає наказ про найстрашніші злочини проти України і одночасно підштовхує власну країну на катастрофічно слизьку дорогу", – сказав глава уряду ФРН, вручаючи заохочувальну німецьку премію імені Маріон Денхофф одній із засновниць правозахисного центру Меморіал Ірині Щербаковій.

Шольц висловив думку, що путін у конфлікті з Україною "безнадійно втратив шлях".

"Запускаючи ракети по цивільному населенню, дітях, жінках, він не лише серйозно порушує міжнародне право, але водночас прокладає шлях до неймовірної моральної прірви", – зазначив він.

Канцлер Німеччини вкотре наголосив, що Україна не повинна стати стороною, що програла в цьому конфлікті, а також знову запевнив у готовності Берліна продовжувати надавати допомогу Києву доти, доки росія не виведе своїх військових.



Водночас Шольц переконаний, що повна відмова від діалогу з путіним стане великою помилкою і наголосив на необхідності його відновлення.