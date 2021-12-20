Путін вимагає гарантій НАТО не розширюватися на схід

07:28 02 грудень Київ, Україна

Російський президент вкотре наголосив на своїх страхах перед Заходом і заявив, що й надалі має намір вимагати від нього гарантій, що виключають подальше зосередження військових сил НАТО на кордонах України та Росії.



Виступаючи на кремлівській церемонії вручення вірчих грамот іноземних послів, Путін підкреслив, що Росія прагнутиме «надійних і довгострокових гарантій безпеки».



«У діалозі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками ми наполягатимемо на розробці конкретних угод, які виключали б будь-яке подальше просування НАТО на схід та розгортання загрозливих нам систем озброєнь у безпосередній близькості від російської території», - сказав Путін.



Він заявив, що «загрози наростають на нашому західному кордоні», оскільки НАТО розміщує свою військову інфраструктуру ближче до Росії, і запропонував Заходу провести предметні переговори з цього питання, додавши, що Москві знадобляться не лише словесні запевнення, а й «юридичні гарантії».



"Ми не вимагаємо для себе особливих умов і розуміємо, що будь-які домовленості повинні враховувати інтереси Росії та всіх євроатлантичних країн", - сказав Путін.



«Для всіх має бути забезпечена спокійна та стабільна обстановка, і вона потрібна всім без винятку».



Заява Путіна була зроблена наступного дня після того, як він суворо застеріг НАТО від розміщення своїх військ та зброї в Україні, заявивши, що це є червоною межею для Росії і викличе рішучу відповідь.



Останніми тижнями різко зросла напруженість у зв'язку з нарощуванням російських військ біля України, що стурбувало українських та західних офіційних осіб, які побачили у цьому можливий знак наміру Москви на військове вторгнення на територію України.



Міністри закордонних справ країн НАТО попередили Росію у вівторок, що будь-яка спроба подальшої дестабілізації України буде дорогою помилкою.



Кремль наполягає на тому, що він не має таких намірів, і звинуватив Україну та її західних прихильників у тому, що це вони прикривають свої нібито агресивні наміри.



Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що концентрація українських військ виглядає «тривожною», додавши, що він збирався порушити це питання під час зустрічі на рівні міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Стокгольмі у четвер.



Держдепартамент США та МЗС Росії заявили, що Блінкен та Лавров зустрінуться у четвер на полях зустрічі ОБСЄ. Представник Держдепартаменту повідомив, що спочатку Блінкен зустрінеться із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.