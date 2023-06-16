Путін прагне відновити СРСР і білорусь може стати наступною метою агресії - Зеленський
17:19 30 травня Київ, Україна
Російський лідер володимир путін прагне відновлення впливу Радянського Союзу і, можливо, розглядає білорусь як потенційну мету для агресивних дій.
Така заява була зроблена президентом України Володимиром Зеленським в інтерв'ю південнокорейській газеті Chosun.
"Відновлення Радянського Союзу є головною метою путіна в житті. Враховуючи неможливість досягнення цієї мети дипломатичним шляхом, він намагався використати різні погрози та трансформацію енергії у зброю. Однак усі його спроби виявилися невдалими. У результаті він вирішив виступити відкритим агресором", – пояснив Зеленський.
Президент України нагадав, що перед повномасштабним вторгненням путін уникав навіть телефонних розмов з українським керівництвом упродовж тривалого часу.
"Є лише одна причина – він не має нічого сказати. Путін добре розуміє, що його бажання захопити Україну силою очевидне. Тож про що ми можемо говорити? Путін просто хоче вторгнутися в Україну за допомогою воєнних дій та знищити українську ідентичність. Наступною можливою метою для путіна може стати білорусь", - вважає Зеленський.
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