Путін припустився кількох величезних помилок, коли вторгся в Україну — Столтенберг

Президент росії володимир путін недооцінив мужність українців і підтримку союзників, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт.
Він додав, що ще одна помилка путіна полягала в тому, що він недооцінив союзників по НАТО, партнерів, "у нашій здатності підтримати Україну".
За словами Столтенберга, те, що росію було відкинуто назад від Києва, Харкова та Херсона, і "надихає, як хоробрі українські сили здатні звільнити ще більше української території": "Перемоги, успіхи, яких досягають українські Збройні сили, належать хоробрим, мужнім українським солдатам. Але, звичайно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, від союзників та партнерів НАТО, також є надзвичайно важливою».
Він також подякував Великій Британії за те, що вона підготувала близько 30 000 українських солдатів.
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