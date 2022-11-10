Путін припустився кількох величезних помилок, коли вторгся в Україну — Столтенберг

08:34 10 листопада Київ, Україна

Президент росії володимир путін недооцінив мужність українців і підтримку союзників, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт.

"Путін зробив кілька величезних помилок, коли вторгся в Україну, стратегічних помилок. Одна з них полягала в тому, що він недооцінив українців, їхню мужність, їхню відданість боротьбі та захисту країни", - сказав Столтенберг.

Він додав, що ще одна помилка путіна полягала в тому, що він недооцінив союзників по НАТО, партнерів, "у нашій здатності підтримати Україну".

"Якщо президент путін переможе в Україні, це буде катастрофічно для українців, але це також зробить нас більш уразливими, тому що тоді послання (іншим авторитарним лідерам) буде таким, що вони можуть втекти, досягти своєї мети, використовуючи агресивну військову силу", — наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, те, що росію було відкинуто назад від Києва, Харкова та Херсона, і "надихає, як хоробрі українські сили здатні звільнити ще більше української території": "Перемоги, успіхи, яких досягають українські Збройні сили, належать хоробрим, мужнім українським солдатам. Але, звичайно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, від союзників та партнерів НАТО, також є надзвичайно важливою».



Він також подякував Великій Британії за те, що вона підготувала близько 30 000 українських солдатів.