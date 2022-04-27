Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі

Президент Росії Володимир Путін відповів згодою на прохання генсека ООН Антоніо Гутерріша евакуювати громадян з Азовсталі в Маріуполі.
До заходу щодо вивезення мешканців Маріуполя залучать Міжнародний комітет Червоного хреста.
Про це 26 квітня повідомила прес-служба ООН.
Зазначається, що під час двосторонньої зустрічі було обговорено, зокрема, пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту, зокрема у зв'язку із ситуацією у Маріуполі.
Наступні дії з евакуації з Азовсталі узгодять Управління ООН з координації гуманітарних питань та Міністерство оборони РФ.
Нагадаємо, розмова Гутерріша та Путіна тривала близько години. Генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.
Як відомо, 28 квітня Гутерріш приїде до Києва.
Про це 26 квітня повідомила прес-служба ООН.
Зазначається, що під час двосторонньої зустрічі було обговорено, зокрема, пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту, зокрема у зв'язку із ситуацією у Маріуполі.
Наступні дії з евакуації з Азовсталі узгодять Управління ООН з координації гуманітарних питань та Міністерство оборони РФ.
Нагадаємо, розмова Гутерріша та Путіна тривала близько години. Генсек ООН заявив, що вважає війну в Україні вторгненням Росії.
Як відомо, 28 квітня Гутерріш приїде до Києва.
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