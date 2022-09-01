Путін збирається відвідати саміт G20 - президент Індонезії

14:51 19 серпня Київ, Україна

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський лідер володимир путін планують взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20), який відбудеться у листопаді на курортному острові Балі.

Про це Bloomberg повідомив президент Індонезії Джоко Відодо.

«Сі Цзіньпін приїде. Президент путін також сказав мені, що він приїде», - зазначив Відодо.