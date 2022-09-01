Путін збирається відвідати саміт G20 - президент Індонезії

Голова КНР Сі Цзіньпін та російський лідер володимир путін планують взяти участь у саміті Великої двадцятки (G20), який відбудеться у листопаді на курортному острові Балі.
Про це Bloomberg повідомив президент Індонезії Джоко Відодо.
Видання наголосило, що президент Індонезії вперше підтвердив наміри і путіна, і Сі відвідати саміт особисто. Присутність їх обох призвела б до протистояння із президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які планують особисто зустрітися вперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Атака, яка сталася після того, як путін і Сі оголосили про «безмежне» партнерство, спричинила розкол G20 щодо введення санкцій проти росії.
МЗС Китаю не прокоментувало плани Сі Цзіньпіна щодо поїздки на саміт. Зокрема, з початком пандемії коронавірусу він ще жодного разу не виїжджав за межі своєї країни.
Спікер кремля також відмовився від коментарів. Однак інший російський чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив виданню, що путін планує особисто поїхати на саміт «Великої двадцятки». Зокрема, у заяві кремля йдеться, що путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови.
У виданні також звернули увагу, що якщо путін буде присутній на саміті, може відбутися перша з початку вторгнення зустріч господаря кремля та президента України Володимира Зеленського. Адже глава української держави також може бути на Балі.
Що стосується президента США Джо Байдена, то після повномасштабного вторгнення в Україну він закликав виключити рф з G20. А офіційні особи США раніше тиснули на Індонезію, щоб не пустити путіна на саміт.
Нагадаємо, сімнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 15-16 листопада в Індонезії на острові Балі.
МЗС Китаю не прокоментувало плани Сі Цзіньпіна щодо поїздки на саміт. Зокрема, з початком пандемії коронавірусу він ще жодного разу не виїжджав за межі своєї країни.
Спікер кремля також відмовився від коментарів. Однак інший російський чиновник, знайомий із ситуацією, підтвердив виданню, що путін планує особисто поїхати на саміт «Великої двадцятки». Зокрема, у заяві кремля йдеться, що путін та Відодо обговорили підготовку до саміту під час телефонної розмови.
У виданні також звернули увагу, що якщо путін буде присутній на саміті, може відбутися перша з початку вторгнення зустріч господаря кремля та президента України Володимира Зеленського. Адже глава української держави також може бути на Балі.
Що стосується президента США Джо Байдена, то після повномасштабного вторгнення в Україну він закликав виключити рф з G20. А офіційні особи США раніше тиснули на Індонезію, щоб не пустити путіна на саміт.
Нагадаємо, сімнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 15-16 листопада в Індонезії на острові Балі.
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