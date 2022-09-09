Путін збирає Радбез після того, як російська армія почала здавати позиції під натиском контрнаступу України

14:39 09 вересня Київ, Україна

Російська армія почала здавати позиції під тиском контрнаступу України, а 10-тисячне угрупування в Харківській області опинилося під загрозою оточення.



На тлі успіхів ЗСУ глава держави-агресора збирає Радбез, до путіна були викликані 12 вищих чиновників, серед яких керівники всіх силових структур (Міноборони, МВС, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ сергій лавров, колишній президент дмитро медведєв і секретар микола патрушев.



"Кремль не коментуватиме хід військових дій, внаслідок яких, за заявами Києва, російська армія втратила Балаклію — місто з населенням близько 30 тисяч осіб, розташоване за 90 км від обласного центру", - заявив прессекретар президента дмитро пєсков.



Як повідомляють експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), успіхи української армії на харківсько-ізюмському напрямку призвели до втрати довіри до командування в масштабах, яких не було з травня, коли російські сили зазнали фіаско під час переправи через річку Сіверський Донець.



Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер повідомив, що з початку осені внаслідок контрнаступу ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на території понад тисячу квадратних кілометрів.



Слідом за Балаклією українські війська можуть протягом 72 годин взяти Куп'янськ — ключове місто, втрата якого ще більше послабить канали постачання російських сил, пише ISW. Висока швидкість просування українських військ, близькість до Куп'янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку у російських тилових районах, стверджують експерти.