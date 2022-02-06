Путін сильно прорахувався у війні з Україною і мститиме за це

У той час, як Вашингтон уже прорахував можливі втрати від російської агресії, а багато світових політиків намагаються передбачити дату початку війни, російські політологи та ЗМІ зазначили, що риторика Кремля щодо військових планів дуже змінилася. Все частіше з вуст представників російської влади звучить фраза "війни не буде". Що ж сталося?
Добре цю ситуацію пояснив російський політолог Дмитро Орешкін. На його думку, господар Кремля і сам «не очікував», що його дії призведуть до вимушеного відступу. А відмовитися від подальшої військової ескалації послужили дві причини.
Перша причина – зовнішня. Путін ніяк не очікував, що зіткнеться з таким єдиним фронтом опору з боку Заходу. Навіть ті країни, які раніше були лояльніші до нього, стали противниками. Підтримка та зміцнення українських військових сил сучасною зброєю, потужний удар санкцій, заборона запуску СП-2 стали дуже болючим ударом за планами Росії.
Другою причиною відмови від мілітаристських планів стала несприятлива внутрішня ситуація у самій Росії.
У країні відчутний економічний спад, популярність президента у народу падає з кожним днем. Росіяни не хочуть нової війни та нових трун. Народ утомився і не знає, чого чекати завтра.
Президент РФ Володимир Путін зараз у дуже непростій ситуації: і воювати неможливо, і відступити ганебно. Путін до останнього намагатиметься "тримати обличчя", як кажуть, намагатиметься зробити хорошу міну при поганій грі, симулюючи свою перемогу.
Можливо, Росія використовує вже відпрацьований у Грузії сценарій і під приводом боротьби з "українською загрозою" вводитиме війська в прикордонні з Україною держави. Не виключені й провокації на білоруському кордоні. Адже Путін вважає за краще не бруднити свої руки і діє через "прокладки".
Ясно одне: уражене самолюбство Путіна штовхає його на помсту, і він намагатиметься “зробити Україні якомога болючішим”.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі