Путін сильно прорахувався у війні з Україною і мститиме за це

У той час, як Вашингтон уже прорахував можливі втрати від російської агресії, а багато світових політиків намагаються передбачити дату початку війни, російські політологи та ЗМІ зазначили, що риторика Кремля щодо військових планів дуже змінилася. Все частіше з вуст представників російської влади звучить фраза "війни не буде". Що ж сталося?

Добре цю ситуацію пояснив російський політолог Дмитро Орешкін. На його думку, господар Кремля і сам «не очікував», що його дії призведуть до вимушеного відступу. А відмовитися від подальшої військової ескалації послужили дві причини.

Перша причина – зовнішня. Путін ніяк не очікував, що зіткнеться з таким єдиним фронтом опору з боку Заходу. Навіть ті країни, які раніше були лояльніші до нього, стали противниками. Підтримка та зміцнення українських військових сил сучасною зброєю, потужний удар санкцій, заборона запуску СП-2 стали дуже болючим ударом за планами Росії.

Другою причиною відмови від мілітаристських планів стала несприятлива внутрішня ситуація у самій Росії.

У країні відчутний економічний спад, популярність президента у народу падає з кожним днем. Росіяни не хочуть нової війни та нових трун. Народ утомився і не знає, чого чекати завтра.

“Ситуація серйозно змінилася, тому що Путін прорахувався... Нахабства виявилося замало, щоб узяти міста. Думаю, у Кремлі шукатимуть якісь інші способи тиску на Україну. І, звісно, знайдуть. Розслаблятися не варто”, – попередив російський опозиціонер.

Президент РФ Володимир Путін зараз у дуже непростій ситуації: і воювати неможливо, і відступити ганебно. Путін до останнього намагатиметься "тримати обличчя", як кажуть, намагатиметься зробити хорошу міну при поганій грі, симулюючи свою перемогу.

"Путін ... не може сказати: "Вибачте, я програв".. Він не зможе не помститися Україні за досить очевидну поразку в інформаційній війні, де завжди був сильний, як ніхто. Розслаблятися не можна. Будуть завдані удари з найнесподіваніших напрямків. Маю на увазі удари не військові, а політичні, економічні, інформаційні... Путін ніколи нікому не прощає”, - заявив політолог.

Можливо, Росія використовує вже відпрацьований у Грузії сценарій і під приводом боротьби з "українською загрозою" вводитиме війська в прикордонні з Україною держави. Не виключені й провокації на білоруському кордоні. Адже Путін вважає за краще не бруднити свої руки і діє через "прокладки".

Ясно одне: уражене самолюбство Путіна штовхає його на помсту, і він намагатиметься “зробити Україні якомога болючішим”.