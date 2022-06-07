Путін шантажує світ зерном - Держсекретар США

09:40 07 червня Київ, Україна

Військові росії блокують постачання українського експортного зерна, створюючи у світі продовольчу кризу.

Про це у понеділок заявив Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час виступу на круглому столі у Вашингтоні.

"Президент путін заблокував відправки продовольства і агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відокремитися від відповідальності або спотворити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - сказав Блінкен.





Блінкен наголосив, що саме росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема, у країнах Африки.



Держсекретар США закликав увесь світ "терміново та разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".



У свою чергу, прессекретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу заявив, що Україна має отримати ключову роль у переговорах про розблокування портів із зерном, а візит глави мзс росії сергія лаврова до Туреччини не вирішить проблему.



Він також підкреслив, що Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для вирішення питання щодо розблокування експорту зерна. Також глава Держдепартаменту США вказав на те, що росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоб самій продати його та отримати з цього зиск.Блінкен наголосив, що саме росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема, у країнах Африки.Держсекретар США закликав увесь світ "терміново та разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".У свою чергу, прессекретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу заявив, що Україна має отримати ключову роль у переговорах про розблокування портів із зерном, а візит глави мзс росії сергія лаврова до Туреччини не вирішить проблему.Він також підкреслив, що Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для вирішення питання щодо розблокування експорту зерна.