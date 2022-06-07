Путін шантажує світ зерном - Держсекретар США

Військові росії блокують постачання українського експортного зерна, створюючи у світі продовольчу кризу.
Про це у понеділок заявив Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час виступу на круглому столі у Вашингтоні.
Також глава Держдепартаменту США вказав на те, що росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоб самій продати його та отримати з цього зиск.
Блінкен наголосив, що саме росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема, у країнах Африки.
Держсекретар США закликав увесь світ "терміново та разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".
У свою чергу, прессекретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу заявив, що Україна має отримати ключову роль у переговорах про розблокування портів із зерном, а візит глави мзс росії сергія лаврова до Туреччини не вирішить проблему.
Він також підкреслив, що Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для вирішення питання щодо розблокування експорту зерна.
Блінкен наголосив, що саме росія сприяє серйозному погіршенню ситуації з голодом за межами українських кордонів, зокрема, у країнах Африки.
Держсекретар США закликав увесь світ "терміново та разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".
У свою чергу, прессекретар Держдепу Нед Прайс на брифінгу заявив, що Україна має отримати ключову роль у переговорах про розблокування портів із зерном, а візит глави мзс росії сергія лаврова до Туреччини не вирішить проблему.
Він також підкреслив, що Вашингтон стежитиме за візитом російського міністра до Туреччини, але вважає, що однієї поїздки недостатньо для вирішення питання щодо розблокування експорту зерна.
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