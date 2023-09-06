Путін: росія не готова до відновлення Чорноморської зернової ініціативи

18:27 04 вересня Київ, Україна

Президент росії володимир путін після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що росія поки не готова негайно відновлювати Чорноморську зернову ініціативу, яка була перервана в липні.



Путін висловив цю позицію на спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі. Він наголосив, що для відновлення росією участі у "зерновій угоді" необхідне виконання раніше встановлених умов.

"Росія буде готова повернутися до зернової угоди і зробить це негайно, як тільки буде виконано всі попередні угоди", - заявив російський лідер.

Путін також зазначив, що очікує на зняття санкцій, що стосуються поставок російських зернових і добрив на європейські ринки, як однієї з умов для відновлення угоди.