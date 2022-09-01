Путін збільшив штатну чисельність збройних сил росії

18:22 25 серпня Київ, Україна

Буксуюча кампанія в Україні та вимоги генералів залучити більше живої сили змусили путіна підписати указ про різке збільшення штатної чисельності збройних сил росії.

За 4 місяці міністерству оборони росії наказано набрати в армію 137 тисяч військовослужбовців, таким чином штатна чисельність росії з 1,9

млн буде доведено до 2,04 млн осіб з 2023 року.

Чисельність російського угруповання в Україні з урахуванням військ так званих "ЛНР" та "ДНР" зараз оцінюється в 150–180 тисяч, тоді як українська армія налічувала 250 тисяч осіб до початку бойових дій, а з урахуванням мобілізації її довели до 700 тисяч.



Військове керівництво росії виступає за початок загальної мобілізації, щоб покрити брак особового складу на війні, яка триває шостий місяць, всупереч планам зробити швидкий і ефектний бліцкриг.



Той факт, що путін досі не наважився на масовий призов, генерали вважають великою помилкою. Армія воює у меншості, і тому рухається так повільно, а з нинішньою швидкістю війна може затягтися ще на півтора-два роки.

Підписавши указ про збільшення армії, путін поховав свою мрію про "маленьку переможну війну" і перейшов до війни на виснаження, яку виграти не зможе. Україні буде важко. Але проти путіна буде весь демократичний цивілізований світ. Тому результат відомий наперед.