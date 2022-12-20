Путін намагається зняти з себе відповідальність за поразки у війні - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що візитом до об'єднаного штабу "спеціальної військової операції" президент росії володимир путін прагнув продемонструвати колективну відповідальність за військові поразки.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що путіна зняли під час зустрічі з низкою високопоставлених військових, у тому числі з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу. Він вимагав пропозиції щодо наступних кроків "СВО". Одним із виступаючих з доповіддю був командувач групою військ рф в Україні генерал сергій суровікін.
Зазначається, що путіна зняли під час зустрічі з низкою високопоставлених військових, у тому числі з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу. Він вимагав пропозиції щодо наступних кроків "СВО". Одним із виступаючих з доповіддю був командувач групою військ рф в Україні генерал сергій суровікін.
У розвідці також припускають, що телевізійні кадри могли бути призначені і для того, щоб розвіяти чутки в соцмережах про звільнення начальника генштабу зс росії.
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