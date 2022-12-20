Путін намагається зняти з себе відповідальність за поразки у війні - британська розвідка

10:28 20 грудня Київ, Україна

У британській розвідці вважають, що візитом до об'єднаного штабу "спеціальної військової операції" президент росії володимир путін прагнув продемонструвати колективну відповідальність за військові поразки.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.



Зазначається, що путіна зняли під час зустрічі з низкою високопоставлених військових, у тому числі з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу. Він вимагав пропозиції щодо наступних кроків "СВО". Одним із виступаючих з доповіддю був командувач групою військ рф в Україні генерал сергій суровікін.

"Цією постановочною зустріччю путін, ймовірно, мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за "спеціальну військову операцію". Ця демонстрація, ймовірно, мала на меті зняття з путіна відповідальності за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення мобілізацією", - йдеться в повідомленні.

У розвідці також припускають, що телевізійні кадри могли бути призначені і для того, щоб розвіяти чутки в соцмережах про звільнення начальника генштабу зс росії.