Путін намагається відстрочити визнання поразки росії у війні проти України - ISW

14:00 15 грудня Київ, Україна

Президент рф володимир путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів і щорічну пресконференцію, щоб уникнути відповідей на запитання про військові невдачі росії і відтермінувати визнання поразки у війні проти України.



Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.



За словами аналітиків, послання президента рф до федеральних зборів, держдуми і ради федерації — це щорічна промова, введена в російську конституцію в лютому 1994 року, і приблизно еквівалентна щорічній промові президента США "Про стан Союзу".



Речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін може виступити з посланням до зборів федерації у 2023 році, і закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо термінів наступного звернення.

"Рішення путіна відкласти його щорічне послання до зборів вказує на те, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі дедалі більшої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну", — йдеться у звіті.

ISW зазначили, що відступ армії рф з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани путіна проголосити перемогу під час звернення до зборів федерації., як це було в березні 2014 року під час "Кримської промови", в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та Севастополя.

"Путін, ймовірно, передбачав подібний результат на початку весни, але відклав звернення на невизначений термін, ймовірно, через невдачі російської армії, оголошену ним анексію територій, які не контролювали російські війська, і громадське невдоволення мобілізацією", — йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що путін все ще сподівається виголосити грандіозну переможну промову у 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що росія не може досягти своїх максималістських цілей в Україні.

"Звертаючись до російської громадськості та еліт, путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни для російських внутрішніх і глобальних справ. Перемога в Україні могла б дозволити путіну затушувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але росія не мала жодних значних перемог з моменту окупації Лисичанська на початку липня", — зазначили в інституті.

За словами аналітиків, раніше путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт і підірвало наративи державної пропаганди.

"Відступ росіян із Херсона також розлютив відомих націоналістичних ідеологів, які почали сумніватися у відданості та здатності путіна створити "велику росію", — йдеться у звіті.

В Інституті також зазначили, що путін уже скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на запитання про військові невдачі росії.