Путін намагається відстрочити визнання поразки росії у війні проти України - ISW

Президент рф володимир путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів і щорічну пресконференцію, щоб уникнути відповідей на запитання про військові невдачі росії і відтермінувати визнання поразки у війні проти України.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
За словами аналітиків, послання президента рф до федеральних зборів, держдуми і ради федерації — це щорічна промова, введена в російську конституцію в лютому 1994 року, і приблизно еквівалентна щорічній промові президента США "Про стан Союзу".
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін може виступити з посланням до зборів федерації у 2023 році, і закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо термінів наступного звернення.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.
За словами аналітиків, послання президента рф до федеральних зборів, держдуми і ради федерації — це щорічна промова, введена в російську конституцію в лютому 1994 року, і приблизно еквівалентна щорічній промові президента США "Про стан Союзу".
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що путін може виступити з посланням до зборів федерації у 2023 році, і закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо термінів наступного звернення.
В ISW зазначили, що відступ армії рф з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани путіна проголосити перемогу під час звернення до зборів федерації., як це було в березні 2014 року під час "Кримської промови", в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та Севастополя.
Аналітики припускають, що путін все ще сподівається виголосити грандіозну переможну промову у 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що росія не може досягти своїх максималістських цілей в Україні.
За словами аналітиків, раніше путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт і підірвало наративи державної пропаганди.
В Інституті також зазначили, що путін уже скасував свою щорічну пресконференцію, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на запитання про військові невдачі росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі