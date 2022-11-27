Путін намагається використати зиму як зброю – Столтенберг

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться використовувати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.
Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччини зброї Україні.
Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 29-30 листопада у Бухаресті, звернеться до союзників із проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.
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