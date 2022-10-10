Путін публічно звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту

07:38 10 жовтня Київ, Україна

Путін знову не ризикнув назвати війну війною, але розписався в безсиллі російських спецслужб перед українськими спецслужбами, звинувативши їх у підриві Кримського мосту та назвавши те, що сталося, терактом.



Як повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на пресслужбу кремля, путін провів зустріч із головою слідчого комітету росії Олександром Бастрикіним. У її ході президент росії заявив, що автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – спецслужби України.



"За його словами, теракт був спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури росії", - йдеться у повідомленні.



При цьому Бастрикін повідомив, що за фактом підриву моста порушено кримінальну справу за статтею про тероризм. Глава СКР також заявив, що російським правоохоронцям уже нібито вдалося встановити підозрюваних, які готували вибух на Кримському мосту.



"Ми порушили справу за частиною другою статті 205 "Тероризм", і це підтверджується даними початкового етапу розслідування. Допитано багато свідків, очевидців, розпочато і значною мірою завершено спеціальні експертні дослідження — це вибухотехнічна експертиза, генетична, криміналістична", — наводить видання слова російського чиновника.



Російська сторона стверджує, що організувати вибух допомогли громадяни інших держав.



"У підготовці теракту українським спецслужбам допомагали громадяни росії та зарубіжних держав. Також встановлено маршрут руху вантажівки, що вибухнула на мосту: Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край", — пише видання.



Крім того, російським пропагандистам роздали методички, за якими вони повинні писати і говорити про те, що за руйнування інфраструктурного об'єкта буде відповідь на такий самий інфраструктурний об'єкт України. Подібне "шоу" розраховане виключно на внутрішнього споживача, адже українці й так знають, що країна-терорист постійно обстрілює інфраструктуру України від АЕС та ТЕЦ до аеродромів, шкіл, дитячих садків та лікарень.