Путін ховається від журналістів через загрозу мутацій коронавірусу

12:02 01 січня Київ, Україна

У перспективі не варто сподіватися на те, що президент Росії Володимир Путін відновить спілкування з журналістами в допандемійному форматі.. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу в п'ятницю, 30 грудня.

"Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування путіна з представниками ЗМІ – ред.) буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії в найближчій перспективі", – сказав Пєсков.

Він пояснив, що відбувається "процес мутації вірусу (коронавірусу – ред.), Досить сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу".

"Все це, звичайно, з урахуванням уроків пандемії зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я, вживати запобіжних заходів", - підкреслив Пєсков.

За його словами, "звичайно, за таких умов здоров'я президента – це питання державної безпеки".

Раніше Дмитро Пєсков розповів, чому ніхто не зможе заразити путі на коронавірус.. Також повідомлялося, що путіна кололи вакциною Супутник Лайт і випробовували на ньому назальну вакцину.