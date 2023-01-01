Путін ховається від журналістів через загрозу мутацій коронавірусу

У перспективі не варто сподіватися на те, що президент Росії Володимир Путін відновить спілкування з журналістами в допандемійному форматі.. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу в п'ятницю, 30 грудня.
Він пояснив, що відбувається "процес мутації вірусу (коронавірусу – ред.), Досить сильні епідеміологічні хвилі різних штамів грипу".
За його словами, "звичайно, за таких умов здоров'я президента – це питання державної безпеки".
Раніше Дмитро Пєсков розповів, чому ніхто не зможе заразити путі на коронавірус.. Також повідомлялося, що путіна кололи вакциною Супутник Лайт і випробовували на ньому назальну вакцину.
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