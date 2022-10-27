Путін продовжить переслідувати свої нереальні цілі, зробили висновок у ISW

07:58 27 жовтня Київ, Україна

Висловлювання президента російської федерації володимира путіна щодо війни на території України та продовження нападів на її владу свідчать про те, що путін продовжить переслідувати цілі, заради яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення 24 лютого. Про це у середу, 26 жовтня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що керівник кремля під час нещодавньої зустрічі із представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як таран" проти росії, союзної держави росії та білорусі, ОДКБ та СНД", - зазначають у ISW.

Фахівці зазначили, що висловлювання путіна підтримав речник держдуми в'ячеслав володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни зазначили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, розпочатої росією.

"Це рішуче свідчить про те, що кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади в Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

Зазначимо, колишній командувач військ США в Європі та генерал армії США у відставці Бен Ходжес упевнений, що Збройні сили України здатні вже цього року деокупувати території, захоплені росіянами після 24 лютого.