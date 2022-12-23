Путін продовжує заперечувати право України на існування - ISW

09:29 23 грудня Київ, Україна

Президент росії володимир путін продовжує відмовлятися ставитися до Президента України Володимира Зеленського як до рівноправного і суверенного партнера, а також заперечує право України на існування як окремої держави.



Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це ще більше свідчить про те, що путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною. Зокрема, заяви на користь цього пролунали на пресконференції путіна 22 грудня.

"Путін повторив свої шаблонні та хибні заяви про те, що США та західні країни втручалися в Україну з часів Радянського Союзу, вбиваючи клин у ймовірну російсько-українську історичну та культурну єдність. Такі заяви призведуть до думки, що становлення України як суверенної держави 1991 року було фальсифікацією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російський президент заявив, що Україна нібито уникає мирного врегулювання конфлікту.

"Путін також підтвердив максималістську мету росії "захистити" український народ від їхнього уряду, маючи на увазі, що росія має намір змусити київський уряд капітулювати", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають аналітики, риторика путіна є частиною поточної російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.



При цьому представник кремля дмитро пєсков заявив, що виступ Зеленського в Конгресі США 21 грудня і передача США Україні ЗРК Patriot лише "доводить", що Сполучені Штати ведуть проксі-війну в Україні, і що немає жодних ознак готовності до мирних переговорів. Крім того, путін стверджує, що Україна нібито не дотримувалася Мінських домовленостей за потурання Заходу.