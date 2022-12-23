Путін продовжує заперечувати право України на існування - ISW

Президент росії володимир путін продовжує відмовлятися ставитися до Президента України Володимира Зеленського як до рівноправного і суверенного партнера, а також заперечує право України на існування як окремої держави.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це ще більше свідчить про те, що путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною. Зокрема, заяви на користь цього пролунали на пресконференції путіна 22 грудня.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це ще більше свідчить про те, що путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною. Зокрема, заяви на користь цього пролунали на пресконференції путіна 22 грудня.
Крім того, російський президент заявив, що Україна нібито уникає мирного врегулювання конфлікту.
Як зазначають аналітики, риторика путіна є частиною поточної російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.
При цьому представник кремля дмитро пєсков заявив, що виступ Зеленського в Конгресі США 21 грудня і передача США Україні ЗРК Patriot лише "доводить", що Сполучені Штати ведуть проксі-війну в Україні, і що немає жодних ознак готовності до мирних переговорів. Крім того, путін стверджує, що Україна нібито не дотримувалася Мінських домовленостей за потурання Заходу.
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