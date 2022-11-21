Путін визнав, що росіяни перестали вірити заявам кремля про війну в Україні — ISW

Збільшивши підтримку військових кореспондентів, президент росії володимир путін визнав, що більшість росіян вже не довіряють заявам кремля і міноборони про хід війни проти України.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, спільнота російських міліблогерів складається з широкого кола персонажів: від тих, хто підтримує кремль і одночасно критикує російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує путіна у військових невдачах росії в Україні.
Як зазначили в ISW, путін терпить співтовариство міблогерів для збереження свого режиму.
Як зазначили в ISW, путін терпить співтовариство міблогерів для збереження свого режиму.
За словами аналітиків, путін просував деяких відомих мілблогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну групу, до якої вони звертаються, і, найголовніше, щоб запобігти поверненню цієї групи проти путінізму.
В Інституті вважають, що популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності путіна підготувати свій народ до серйозної та тривалої війни.
Російський центр Brand Analytics зазначив, що з початку війни 24 лютого по 1 жовтня кількість російських блогерів у Telegram зросла на 58%, а використання заборонених західних соцмереж, таких як Instagram та Twitter, помітно скоротилося. Telegram також має найвищий відсоток збільшення щоденної публікації контенту (23%), порівняно з іншими соцмережами за цей період.
За словами аналітиків, своїми діями путін підтвердив те, що міліблогери продовжують впливати на населення, яке вважає їх правдивим джерелом інформації.
В ISW зазначили, що президент росії навіть готовий терпіти незначну критику від блогерів, які вважаються лояльними, щоб продовжувати кидати на війну проти України дедалі більше ресурсів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі