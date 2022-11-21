Путін визнав, що росіяни перестали вірити заявам кремля про війну в Україні — ISW

10:19 21 листопада Київ, Україна

Збільшивши підтримку військових кореспондентів, президент росії володимир путін визнав, що більшість росіян вже не довіряють заявам кремля і міноборони про хід війни проти України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль дозволив неформальній спільноті міліціонерів (військових блогерів) отримати квазіофіційну, але незалежну позицію, незважаючи на посилення внутрішніх репресій та цензури. Кремль історично оприлюднив свій державний наратив через федеральні ЗМІ, але дозволив дуже індивідуалістичній і часто критичній спільноті блогерів висунути власні наративи щодо війни", - йдеться у звіті.

За словами аналітиків, спільнота російських міліблогерів складається з широкого кола персонажів: від тих, хто підтримує кремль і одночасно критикує російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує путіна у військових невдачах росії в Україні.



Як зазначили в ISW, путін терпить співтовариство міблогерів для збереження свого режиму.

"Більшість відомих міліблогерів або працюють на передовій, або мають джерела у російських військових структурах, що дозволяє їм формувати оцінки на основі оповідань з перших рук, незалежно від інформації міністерства оборони та цензури", - зазначили в Інституті.

За словами аналітиків, путін просував деяких відомих мілблогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну групу, до якої вони звертаються, і, найголовніше, щоб запобігти поверненню цієї групи проти путінізму.

"Вибрані міліблогери зараз обіймають офіційні посади в кремлі. Путін особисто зустрівся з деякими і запросив їх взяти участь у його промові про анексію 30 вересня. Однак взаємодія путіна з цими міліблогерами не пом'якшила їхніх коментарів щодо війни. Вони продовжують критикувати російські військові зусилля, особливо російське мо, навіть коли путін їх захищає і просуває», – йдеться у звіті.

В Інституті вважають, що популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності путіна підготувати свій народ до серйозної та тривалої війни.



Російський центр Brand Analytics зазначив, що з початку війни 24 лютого по 1 жовтня кількість російських блогерів у Telegram зросла на 58%, а використання заборонених західних соцмереж, таких як Instagram та Twitter, помітно скоротилося. Telegram також має найвищий відсоток збільшення щоденної публікації контенту (23%), порівняно з іншими соцмережами за цей період.

"Зростання популярності Telegram та окремих блогерів демонструють недовіру росіян до офіційних наративів кремля та пошук більш точної звітності. Український уряд, слід зазначити, дотримувався протилежного підходу. Замість того, щоб намагатися централізувати висвітлення війни, Київ доручив усім регіональним чиновникам запустити офіційну Telegram-інформацію про війну в режимі реального часу", - зазначили в ISW.

За словами аналітиків, своїми діями путін підтвердив те, що міліблогери продовжують впливати на населення, яке вважає їх правдивим джерелом інформації.

"Це говорить про те, що путін вважає збереження підтримки принаймні певної помітної частини російського населення центром тяжіння для військових зусиль", - пояснили в Інституті.

В ISW зазначили, що президент росії навіть готовий терпіти незначну критику від блогерів, які вважаються лояльними, щоб продовжувати кидати на війну проти України дедалі більше ресурсів.