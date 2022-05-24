путін вирішив атакувати Україну за день до війни

путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого.

Фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент володимир путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"путін ухвалив остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23 лютого йшли ще певні коливання, приготування тощо", - сказав Буданов.



За його даними, путін приймав рішення особисто: "Хочу на цьому наголосити. Ніхто особливого впливу на прийняття цього рішення не мав".

"Я вам більше скажу: у день початку війни він особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку та формально особисто дав команду на початок військової агресії. Він – хвора людина, ви повинні це розуміти, яка дуже залежить від символів, дат, символізму тощо”, – додав глава ГУР



Коли Буданову нагадали, що він говорив про те, що путін обрав "найгірший для нього варіант вторгнення", і попросили назвати, які тоді "найкращі", топрозвідник відмовився: "Не треба йому давати шанс повторити те, що він міг зробити; були гібридні способи, як це зробити.



Він запевняє, що розвідка "знала точну дату", коли відбудеться вторгнення, і повідомила про це Офіс Президента. Буданов не погодився із твердженням, що суспільство не готували до війни, а навпаки, нібито заспокоювали, що її не буде: "Суспільство готували до війни, і головне було не посіяти паніку. Саме це і було досягнуто.

Глава ГУР вважає, що за планом путіна росіяни мали "не пізніше ніж на третю добу захопити адмінбудинки Києва, не пізніше ніж на десяту – повністю знищити будь-який опір".

На запитання, чому не вдалося утримати Херсонську область, Буданов відповів, що це "питання відкрите", яке потребує ґрунтовного розслідування після війни.