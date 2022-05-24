путін вирішив атакувати Україну за день до війни

путін ухвалив остаточне рішення про вторгнення 23 лютого.
Фінальне рішення про повномасштабне вторгнення в Україну російський президент володимир путін ухвалив приблизно за 13 годин до його початку. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
За його даними, путін приймав рішення особисто: "Хочу на цьому наголосити. Ніхто особливого впливу на прийняття цього рішення не мав".
Коли Буданову нагадали, що він говорив про те, що путін обрав "найгірший для нього варіант вторгнення", і попросили назвати, які тоді "найкращі", топрозвідник відмовився: "Не треба йому давати шанс повторити те, що він міг зробити; були гібридні способи, як це зробити.
Він запевняє, що розвідка "знала точну дату", коли відбудеться вторгнення, і повідомила про це Офіс Президента. Буданов не погодився із твердженням, що суспільство не готували до війни, а навпаки, нібито заспокоювали, що її не буде: "Суспільство готували до війни, і головне було не посіяти паніку. Саме це і було досягнуто.
Глава ГУР вважає, що за планом путіна росіяни мали "не пізніше ніж на третю добу захопити адмінбудинки Києва, не пізніше ніж на десяту – повністю знищити будь-який опір".
На запитання, чому не вдалося утримати Херсонську область, Буданов відповів, що це "питання відкрите", яке потребує ґрунтовного розслідування після війни.
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