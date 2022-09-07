Путін поставив під питання майбутнє зернової угоди

11:04 07 вересня Київ, Україна

Глава країни-агресора путін під час виступу на Східному економічному форумі заявив про намір переглянути умови угоди про експорт зерна з України морським шляхом.



За його словами, росія погодилася на угоду заради бідних африканських країн.

"Ми зробили це разом із Туреччиною. Результат, якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то практично все зерно, яке вивозиться з України, було спрямоване не в бідні країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу", - сказав путін.

Російський президент заявив, що "може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та другого продовольства цим маршрутом".

"Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним виробили механізм вивезення українського зерна насамперед щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на практиці?", - заявив він.

Про можливість відмови від зернової угоди на засіданні Радбезу ООН у ніч проти 7 вересня заявив постпред росії в ООН василь небензя.



За його словами, в рамках зернової угоди нічого не було реалізовано щодо експорту російського продовольства та добрив.

"Жодне російське судно не вивезло з російських портів російське зерно на експорт", - сказав небензя.

Він нагадав, що дія угоди закінчується у листопаді, але вона має продовжуватися.