Путін поставив під питання майбутнє зернової угоди

Глава країни-агресора путін під час виступу на Східному економічному форумі заявив про намір переглянути умови угоди про експорт зерна з України морським шляхом.
За його словами, росія погодилася на угоду заради бідних африканських країн.
За його словами, росія погодилася на угоду заради бідних африканських країн.
Російський президент заявив, що "може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та другого продовольства цим маршрутом".
Про можливість відмови від зернової угоди на засіданні Радбезу ООН у ніч проти 7 вересня заявив постпред росії в ООН василь небензя.
За його словами, в рамках зернової угоди нічого не було реалізовано щодо експорту російського продовольства та добрив.
Він нагадав, що дія угоди закінчується у листопаді, але вона має продовжуватися.
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