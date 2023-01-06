Путін доручив військам рф припинити вогонь на Різдво. Україна назвала це пропагандистським жестом

08:37 06 січня Київ, Україна

Глава держави-агресора володимир путін доручив російським військовим припинити ведення бойових дій на території України з 6 по 7 січня. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав заяву кремля про "різдвяне перемир'я" виключно пропагандистським жестом.

"Путін доручив ввести режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 мск 6 січня до 24:00 7 січня", - повідомляє міноборони росії та кремль.

Росії звернулися до України із закликом зробити аналогічний крок зі свого боку.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - зазначили у кремлі.

Раніше російський патріарх кирило закликав до нібито "різдвяного перемир'я" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росія має залишити окуповані території і таким чином розпочнеться "тимчасове перемир'я".

"Безумовно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більше. Росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії. Не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі. Крім того, росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців, щоб вони почали тиснути на нас. Завдання одне: "негайний стіл" переговорів, ухвалення російського ультиматуму, нова лінія поділу. Ось цинічний зміст вказівки путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом. При цьому немає найменшого бажання припинити війну. Тим більше нагадаю, що лише росія атакує ракетами/дронами цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні. Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва росії", - зазначив він.

"Перемир'я" путіна прокоментував і глава України Володимир Зеленський.

"Росії не вдасться приховати в тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України та всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях - як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні", - наголосив Зеленський.

Звертаючись до росіян, він зазначив, що російське керівництво відмовлялося від пропозиції України від 12 грудня щодо відведення російських військ на Різдво, яке, зокрема, передбачає українська "формула миру", але зараз володимир путін використовує Різдво як прикриття, щоб хоча б тимчасово призупинити просування українських військових на Донеччині.



За словами президента України, у росії хочуть "підігнати" до українських позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих, проте такий крок призведе лише до збільшення втрат серед армії росії.