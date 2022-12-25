Путін схожий на Гітлера у 1943 році, коли війна була вже програна - ЄК

11:17 25 грудня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін перебуває в такому ж становищі, що і голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще була далека від завершення. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, повідомляє Nieuwsblad.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції сильно кусаються. Війна коштує дуже багато грошей. І путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Також ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, у тому числі і про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - сказав Тіммерманс.

Він також нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.

"Путін може ще дуже довго творити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури України з наміром довести людей до такої бідності, щоби мільйони виїхали до Європи”, - додав віце-президент Єврокомісії.

На його думку, єдине, що здатне змінити курс росії - це усвідомлення того, що Захід не здасться незалежно від подій на полі бою.. Тому Європа має тримати ряди зімкнутими, тримати фронт з американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово та військово.

Раніше повідомляли, що війну з Україною підтримують 71% росіян. Прихильників мирних переговорів у Росії також стає менше. Нині їх 50%, а місяцем раніше було 55%.