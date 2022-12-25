Путін схожий на Гітлера у 1943 році, коли війна була вже програна - ЄК

Президент Росії Володимир Путін перебуває в такому ж становищі, що і голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер у 1943 році, коли він уже програв війну, але вона ще була далека від завершення. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, повідомляє Nieuwsblad.
Він також нагадав, що Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, але вона тривала ще два роки.
На його думку, єдине, що здатне змінити курс росії - це усвідомлення того, що Захід не здасться незалежно від подій на полі бою.. Тому Європа має тримати ряди зімкнутими, тримати фронт з американцями та продовжувати підтримувати Україну фінансово та військово.
Раніше повідомляли, що війну з Україною підтримують 71% росіян. Прихильників мирних переговорів у Росії також стає менше. Нині їх 50%, а місяцем раніше було 55%.
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