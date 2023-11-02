Путін підписав закон про блокування сайтів, які збирають кошти для ЗСУ

18:40 02 листопада Київ, Україна

У росії було прийнято закон, що надає право на швидке блокування сайтів, які збирають кошти для підтримки Збройних сил України (ЗСУ).



Путін підписав відповідний документ, опублікований на офіційному сайті правових актів. Тепер генеральний прокурор росії та його заступники мають повноваження звертатися до роскомнагляду для проведення швидкого блокування таких сайтів.



Закон був розроблений комісією, яка займається розслідуванням фактів іноземного втручання. Також слід зазначити, що кримінальним кодексом росії вже передбачено відповідальність за аналогічні дії, включаючи довічне позбавлення волі. У країні заборонено надання фінансової та матеріально-технічної допомоги іноземним державам, спрямованої проти безпеки росії.