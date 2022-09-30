Путін підписав укази про визнання "незалежності" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей

У ніч на п'ятницю президент росії володимир путін підписав укази про визнання "незалежними територіями" Запорізької та Херсонської областей України.
У документах йдеться, що рішення ухвалено «відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права» та зокрема, «права народів на самовизначення», закріпленого статутом ООН.
У документах йдеться, що рішення ухвалено «відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права» та зокрема, «права народів на самовизначення», закріпленого статутом ООН.
Федеральні телеканали розмістили в ефірі зворотний відлік до «входження нових суб'єктів» до складу росії, яке буде відзначено урочистою церемонією в п'ятницю, незважаючи на те, що принаймні один із них російська армія не контролює. ЗСУ утримують близько чверті території Запорізької області разом із обласним центром – 700-тисячним Запоріжжям.
В Україні вже почали тролити путіна, так, гендиректор компанії Укрпошта Ігор Смілянський підписав указ про те, що територія кремля належить Укрпошті. Тепер "Укрпошта" у кремлі надаватиме поштові та психологічні послуги. Останнє особливо стане в нагоді могилізованим рашистам.
Юридично цей указ дорівнює указу путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей.
Юридично цей указ дорівнює указу путіна про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей.
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