Путін підписав "указ" про прийняття у федеральну власність об'єктів окупованої ЗАЕС

19:03 05 жовтня Київ, Україна

Президент росії володимир путін доручив передати у федеральну власність окуповану Запорізьку АЕС. Раніше росіяни створили компанію з управління ЗАЕС. В "Енергоатомі" назвали це рішення "нікчемним".



Про це йдеться на сайті кремля.

"Уряду російської федерації забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності", - йдеться в указі путіна.

В "указі" також йдеться, що управляти ЗАЕС "до 1 січня 2028 року" призначено акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Він також доручив кабміну визначити на період до 2028 року особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності станції.