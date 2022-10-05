Путін підписав "указ" про прийняття у федеральну власність об'єктів окупованої ЗАЕС

Президент росії володимир путін доручив передати у федеральну власність окуповану Запорізьку АЕС. Раніше росіяни створили компанію з управління ЗАЕС. В "Енергоатомі" назвали це рішення "нікчемним".
Про це йдеться на сайті кремля.
Про це йдеться на сайті кремля.
В "указі" також йдеться, що управляти ЗАЕС "до 1 січня 2028 року" призначено акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".
Він також доручив кабміну визначити на період до 2028 року особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності станції.
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