Путін планує розпорошити сили ЗСУ перед російським наступом - ISW

Кремлівський диктатор намагається перемістити частину підрозділів ЗСУ на північно-східний кордон з метою розпорошити їхні сили перед наступом російської армії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Аналітики інституту вважають, що путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів до північно-східних районів України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій та притискання українських сил до північних прикордонних районів.
В ISW зазначили, що 1 лютого путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Аналітики інституту вважають, що путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів до північно-східних районів України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій та притискання українських сил до північних прикордонних районів.
В ISW зазначили, що 1 лютого путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".
За оцінками ISW, російське вторгнення з боку білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція, яка має на меті притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.
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