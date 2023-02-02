Путін планує розпорошити сили ЗСУ перед російським наступом - ISW

08:44 02 лютого Київ, Україна

Кремлівський диктатор намагається перемістити частину підрозділів ЗСУ на північно-східний кордон з метою розпорошити їхні сили перед наступом російської армії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.



Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.



Аналітики інституту вважають, що путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів до північно-східних районів України, ймовірно, з метою продовження внутрішніх інформаційних операцій та притискання українських сил до північних прикордонних районів.



В ISW зазначили, що 1 лютого путін провів нараду, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в анексованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів з боку України. На нараді російський президент заявив, що його адміністрація вважає пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Акцент путіна на передбачувану небезпеку українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, має подвійну мету. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб подати війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб забезпечити внутрішню підтримку затяжної війни. Також путін може створювати умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти та розпорошити українські сили від критично важливих осей наступу, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів”, – йдеться у звіті інституту.



За оцінками ISW, російське вторгнення з боку білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція, яка має на меті притиснути українські війська до північного кордону, ймовірно, зазнає невдачі.