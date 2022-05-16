Путін планує анексувати окуповані території України

14:50 16 травня Київ, Україна

У планах Путіна анексувати території України, що перебувають під окупацією, до складу РФ.

Російські військові ще не досягли заявлених Володимиром Путіним територіальних цілей, зазначають експерти.



Президент Російської Федерації Володимир Путін планує анексувати окуповані південь та схід України безпосередньо до складу Російської Федерації..



Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.



У статті сказано, що анексія дозволить російському лідеру заявити, що він може захищати, зокрема нові території, застосовуючи ядерну зброю..

"Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться", - йдеться у статті.

Аналітики зазначають, що терміни такої анексії, ймовірно, залежать від того, наскільки Путін розуміє стан російських збройних сил в Україні, що деградував.

"Російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей із забезпечення безпеки Донецької та Луганської областей і навряд чи це зроблять. Якщо Путін зрозуміє свою військову слабкість, він, швидше за все, поквапиться з анексією та швидко запровадить ядерне стримування у спробі зберегти контроль над деякою частиною української території, яку зараз окупує Росія", - вважають фахівці.

Вони ж припустили, що якщо Путін вважає, що російські сили здатні на успіхи, він, швидше за все, відкладе анексію, сподіваючись захопити більше територій..

"У цьому випадку його погане керівництво та українські контрнаступи можуть призвести російську армію до колапсу", - вважають експерти.



Аналітики переконані, що Україна та Захід мають розробити узгоджений план реагування на будь-яку анексію та на загрозу ядерної атаки, яка може йти за нею..

Політичні та етичні наслідки багаторічної російської окупації південного сходу України будуть руйнівними для довгострокової життєздатності української держави.. Життєво важливі національні інтереси України та Заходу потребують термінової підтримки Заходу для негайного українського контрнаступу", - зазначають американські аналітики.

Крім того, Москва може також анексувати інші проксі-держави Кремля, такі як Південна Осетія (у Грузії) та Придністров'я (у Молдові).