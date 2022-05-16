Путін планує анексувати окуповані території України

У планах Путіна анексувати території України, що перебувають під окупацією, до складу РФ.
Російські військові ще не досягли заявлених Володимиром Путіним територіальних цілей, зазначають експерти.
Президент Російської Федерації Володимир Путін планує анексувати окуповані південь та схід України безпосередньо до складу Російської Федерації..
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.
У статті сказано, що анексія дозволить російському лідеру заявити, що він може захищати, зокрема нові території, застосовуючи ядерну зброю..
Президент Російської Федерації Володимир Путін планує анексувати окуповані південь та схід України безпосередньо до складу Російської Федерації..
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.
У статті сказано, що анексія дозволить російському лідеру заявити, що він може захищати, зокрема нові території, застосовуючи ядерну зброю..
Аналітики зазначають, що терміни такої анексії, ймовірно, залежать від того, наскільки Путін розуміє стан російських збройних сил в Україні, що деградував.
Вони ж припустили, що якщо Путін вважає, що російські сили здатні на успіхи, він, швидше за все, відкладе анексію, сподіваючись захопити більше територій..
Аналітики переконані, що Україна та Захід мають розробити узгоджений план реагування на будь-яку анексію та на загрозу ядерної атаки, яка може йти за нею..
Крім того, Москва може також анексувати інші проксі-держави Кремля, такі як Південна Осетія (у Грузії) та Придністров'я (у Молдові).
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