Путін оголосив про анексію окупованих територій України

16:25 30 вересня Київ, Україна

30 вересня російський президент володимир путін оголосив про анексію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.

"У "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей спільна доля з росією", - заявив він.

"Люди свій вибір зробили. Однозначний вибір. Сьогодні ми підписуємо договір про приєднання чотирьох нових суб'єктів російської федерації. Тому що це є воля мільйонів людей", - стверджує путін.

При цьому він закликав Україну негайно припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів.

"Але вибір народу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей обговоренню не підлягає", - сказав путін.

Він пообіцяв забезпечувати безпеку окупованих територій та відновлювати їхню інфраструктуру.



За його словами, "жителі окупованих територій стають громадянами росії назавжди".