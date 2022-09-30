Путін оголосив про анексію окупованих територій України

30 вересня російський президент володимир путін оголосив про анексію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.
При цьому він закликав Україну негайно припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів.
Він пообіцяв забезпечувати безпеку окупованих територій та відновлювати їхню інфраструктуру.
За його словами, "жителі окупованих територій стають громадянами росії назавжди".
За його словами, "жителі окупованих територій стають громадянами росії назавжди".
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