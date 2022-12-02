Путін пояснив ракетні удари по Україні помстою за Кримський міст

17:35 02 грудня Київ, Україна

Глава країни-агресора Володимир Путін провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у якому заявив, що обстріл України є помстою за Кримський міст.

Стверджується, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

Про це повідомляє прес-служба кремля у п'ятницю, 2 грудня.

"Обговорювалися різні аспекти ситуації навколо України. Володимир Путін знову докладно роз'яснив принципові російські підходи до проведення "спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні.

Путін голослівно звинуватив Україну в атаках проти громадянської інфраструктури Росії, зокрема Кримського мосту.

"російські збройні сили довгий час утримувалися від точкових ракетних ударів по певних цілях на території України, але тепер такі заходи стали вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури росії, включаючи Кримський міст і об'єкти енергетики", – заявив глава російського режиму. .

Також путін назвав "деструктивною лінію західних держав, включаючи Німеччину", які ведуть підготовку українських військових та "накачують" Україну озброєннями.



Глава кремля нарік, що все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що "Київ геть-чисто відкидає ідею якихось переговорів".



Не забув путін згадати і про "радикальних українських націоналістів", яких "стимулюють до скоєння нових кривавих злочинів проти мирного населення".



У результаті президент Росії закликав Німеччину "переглянути свої підходи у контексті українських подій".