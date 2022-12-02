Путін пояснив ракетні удари по Україні помстою за Кримський міст

Глава країни-агресора Володимир Путін провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у якому заявив, що обстріл України є помстою за Кримський міст.
Стверджується, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.
Про це повідомляє прес-служба кремля у п'ятницю, 2 грудня.
Путін голослівно звинуватив Україну в атаках проти громадянської інфраструктури Росії, зокрема Кримського мосту.
Також путін назвав "деструктивною лінію західних держав, включаючи Німеччину", які ведуть підготовку українських військових та "накачують" Україну озброєннями.
Глава кремля нарік, що все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що "Київ геть-чисто відкидає ідею якихось переговорів".
Не забув путін згадати і про "радикальних українських націоналістів", яких "стимулюють до скоєння нових кривавих злочинів проти мирного населення".
У результаті президент Росії закликав Німеччину "переглянути свої підходи у контексті українських подій".
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