Путін звинувачує Україну в стягуванні військових і техніки на Донбас

07:15 15 червня Київ, Україна

Як відомо, найкращий захист - це напад. А улюблена приказка російського президента - «хто як називається», або простіше - «сам такий». Намагаючись виправдатися і перекласти свою провину на іншого, президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в стягуванні військових і техніки на Донбас. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Сама Україна постійно підтягала та й, по-моєму, і зараз продовжує ще - і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу", - заявив Путін.

За його словами, на цей момент проходять навчання, через що частину американських військових перекинули до південного кордону РФ.

"А ось що відбувається зараз: зараз на наших південних кордонах відбуваються навчання Defender Europe. 40 тисяч особового складу, 15 тисяч одиниць військової техніки, частина з них перекинута з американського континенту прямо до наших кордонів. Ми перекинули свою техніку до американських кордонів? Ні. А що ви хвилюєтеся?", - додав Путін.

Також Путін упевнений, що без нього в РФ "нічого не впаде". Російський президент не очікує різких змін в країні після свого відходу з поста і обіцяє підтримати свого наступника, якщо він буде "відданий країні".

У свою чергу про Навального Путін заявив, що "у нас немає звички когось вбивати" і знову заявив, що заперечує причетність влади до отруєння опозиціонера.