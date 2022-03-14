Путін звинувачує Україну в стягуванні військових і техніки на Донбас

Як відомо, найкращий захист - це напад. А улюблена приказка російського президента - «хто як називається», або простіше - «сам такий». Намагаючись виправдатися і перекласти свою провину на іншого, президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в стягуванні військових і техніки на Донбас. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC.
За його словами, на цей момент проходять навчання, через що частину американських військових перекинули до південного кордону РФ.
Також Путін упевнений, що без нього в РФ "нічого не впаде". Російський президент не очікує різких змін в країні після свого відходу з поста і обіцяє підтримати свого наступника, якщо він буде "відданий країні".
У свою чергу про Навального Путін заявив, що "у нас немає звички когось вбивати" і знову заявив, що заперечує причетність влади до отруєння опозиціонера.
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