Путін звинуватив США у "затягуванні війни" в Україні через передачу систем ППО Patriot

09:52 23 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Президент росії володимир путін заявив, що передача Україні Сполученими Штатами протиповітряних комплексів Patriot є кроком до затягування війни, водночас намагаючись зменшити їхнє оборонне значення.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін неправдиво звинуватив Сполучені Штати в затягуванні війни в Україні через передачу систем протиповітряної оборони Patriot, і туманно натякнув, що ці системи не будуть виконувати оборонні цілі", - йдеться в повідомленні.

При цьому путін уже говорив про готовність до затягування війни задовго до рішення США перекинути Patriot в Україну, навіть заявивши 7 грудня, що "спеціальна військова операція" буде тривалим процесом. Водночас кремль також довгий час помилково виставляв будь-яку допомогу Заходу Україні як ескалацію.

"Натомість система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу цивільну інфраструктуру від повітряної та ракетної кампанії росії, яка спрямована на заподіяння страждань цивільному населенню України. Системи Patriot заважатимуть путіну змусити Україну здатися на його умовах, що, можливо, і має на увазі путін, коли каже, що це затягує війну", - вважають аналітики.

Крім того, представник кремля дмитро пєсков заявив, що виступ Зеленського в Конгресі США 21 грудня та передача США Україні ЗРК Patriot лише "доводить", що Сполучені Штати ведуть проксі-війну в Україні, і що немає жодних ознак готовності до мирних переговорів.



Також путін посилює спроби зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні, зазначає ISW.

"Путін зробив кілька заяв про те, що росія прагне якнайшвидше припинити війну, в той самий час зазначивши, що росія не збільшуватиме темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль кремля, щоб виправдати дорогі військові зусилля путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка йде на великі жертви задля досягнення нереалістичних цілей кремля", — наголошується в публікації.

Аналітики констатують, що при цьому російські військові не здобули значних перемог в Україні після падіння Лисичанська 3 липня.