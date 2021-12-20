Путін звинуватив НАТО у спробах "освоїти українську територію"

Глава РФ Володимир Путін під час спілкування з президентом США Джо Байденом заявив, що НАТО нібито робить спроби "освоїти українську територію" та нарощує військовий потенціал біля кордонів РФ, повідомляє сайт Кремля.
Путін "на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, яка нібито спрямована на повну руйнацію Мінських угод та домовленостей, які були досягнуті у "нормандському форматі". Також президент РФ вкотре звинуватив Україну у "провокаційних діях" на Донбасі".
За словами президента РФ, як він говорив і раніше, Росія хоче отримати "юридично зафіксовані гарантії, які виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення озброєнь у державах, що межують з Росією".
Крім того, Путін під час переговорів запропонував Байдену взаємно зняти всі обмеження щодо функціонування дипломатичних місій.
Нагадаємо, віртуальний саміт лідерів США та РФ відбувся 7 грудня і тривав понад дві години, під час якого Байден закликав російську сторону до деескалації, а також повернення до дипломатії.
30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн Альянсу в Ризі заявив, що Росія не має права втручатися у процес приєднання України до Альянсу. Столтенберг зазначив, що Альянс підтримує Україну на шляху до членства в НАТО, але для цього потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів.
Путін "на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, яка нібито спрямована на повну руйнацію Мінських угод та домовленостей, які були досягнуті у "нормандському форматі". Також президент РФ вкотре звинуватив Україну у "провокаційних діях" на Донбасі".
За словами президента РФ, як він говорив і раніше, Росія хоче отримати "юридично зафіксовані гарантії, які виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення озброєнь у державах, що межують з Росією".
Крім того, Путін під час переговорів запропонував Байдену взаємно зняти всі обмеження щодо функціонування дипломатичних місій.
Нагадаємо, віртуальний саміт лідерів США та РФ відбувся 7 грудня і тривав понад дві години, під час якого Байден закликав російську сторону до деескалації, а також повернення до дипломатії.
30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн Альянсу в Ризі заявив, що Росія не має права втручатися у процес приєднання України до Альянсу. Столтенберг зазначив, що Альянс підтримує Україну на шляху до членства в НАТО, але для цього потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів.
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